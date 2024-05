« Une grave erreur avec laquelle il doit vivre »

« C’est son erreur. Pas la mienne », a déclaré Twain à propos de la liaison de son ex-mari Mutt Lange avec son amie proche Marie-Anne Thiébaud.

Shania Twain ne ressent pas de haine envers elle ex-mari Robert « Mutt » Lange malgré sa liaison.

Lors du dernier épisode de Excellente entreprise avec Jamie Laing podcast, la chanteuse canadienne de 58 ans a été interrogée sur Lange, 75 ans, qu’elle a épousée en 1993 avant de séparé en 2008 après sa liaison avec son amie proche Marie-Anne Thiébaud.

Twain a depuis épousé le mari de Marie-Anne. Frédéric Thiébaud54 ans. Le couple s’est marié en 2011 et est toujours en pleine forme.

Alors qu’elle s’adressait à l’animatrice Laing dans l’épisode du 28 mai sur la gestion du pardon dans sa vie, elle a partagé : « Le pardon est dans la famille du lâcher prise. Mais le pardon, plus spécifiquement pour moi en tout cas, ne consiste pas nécessairement à oublier. Il s’agit de comprendre le une autre personne, et cela pourrait vouloir dire qu’elle a tort… Peut-être que vous croyez toujours que tout ce qu’elle a fait était mal.

Shania Twain avec son ex-mari Mutt Lange

Twain, qui partage son fils Eja D’Angelo Lange22 ans, avec son ex, a ajouté plus tard : « Est-ce que je déteste mon ex-mari pour avoir fait une erreur ? Non. C’est son erreur. Pas la mienne. »

« Tellement triste pour lui d’avoir commis une si grave erreur avec laquelle il doit vivre. Et je ne sais pas ce que c’est, mais ce n’est pas le cas… Ce n’est pas mon poids », a-t-elle poursuivi.

L’interprète de « You’re Still The One » a parlé ouvertement de son enfance difficile et la violence psychologique et physique elle a enduré les mains de son beau-père, Jerry.

Au cours de la discussion sur le pardon, Twain a déclaré : « Mon père est un meilleur exemple, d’accord, parce que c’est quelqu’un à qui je pardonne totalement. »

Shania Twain et son mari Frédéric Thiébaud

« Je comprends qu’il n’allait pas bien, que vous n’agissez pas d’une certaine manière à moins que quelque chose ne va pas chez vous. Il y a quelque chose qui ne va pas avec votre stabilité », a ajouté le musicien.

« Je me sens mal qu’il ait eu ces problèmes. Donc, ce n’est pas pour lui, pas pour, vous savez… Donc, c’est très difficile de haïr ou de ne pas pouvoir pardonner à quelqu’un en qui vous croyez », a poursuivi Twain.

« C’est un être humain qui mérite de l’empathie et de la compréhension. Je pense que nous le faisons tous, vous savez ? Si vous êtes un criminel, juste parce que vous êtes… vous ne détestez pas votre propre parent ou je parle pour moi-même, tu sais ? » Twain, dont la mère Sharon et le beau-père Jerry est décédé dans un accident de voiture en 1987a continué.

Les derniers commentaires de Twain sur son ex-mari surviennent après qu’elle a parlé de l’affaire sur le Expert en fauteuil podcast l’année dernière.

La chanteuse lauréate d’un Grammy a déclaré que son mari, Thiébaud, avait bien mieux géré la nouvelle qu’elle ne l’avait fait à l’époque. « Il était tellement attentionné à propos de tout cela… Ce n’était pas cool avec lui, mais il était plus intelligent à ce sujet », a-t-elle déclaré.

« J’étais d’une fragilité incontrôlable à cause de cela, ce que je n’avais jamais ressenti auparavant parce que je pensais pour une fois que j’étais stable. Je crois vraiment que je suis en sécurité, donc cela m’a vraiment dévasté, je pense, plus que toute autre instabilité que j’ai jamais ressentie. « , avait ajouté Twain à l’époque.

