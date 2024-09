Une graphiste britannique a placé une bannière « désespérée » sur son profil LinkedIn. Voici pourquoi | Tendance

Les experts du secteur ont souvent évoqué la bannière « Ouvert au travail » sur LinkedIn, ajoutant que son affichage pourrait s’avérer être le « plus grand signal d’alarme » pour les candidats en recherche active d’emploi. Une graphiste a partagé son opinion sur cette perception et a indiqué qu’elle avait imaginé une nouvelle bannière pour y remédier. Il s’agit d’une bannière « désespérée ». Selon elle, les personnes à la recherche d’une nouvelle opportunité, en particulier les « victimes de licenciement », ne devraient jamais hésiter à faire savoir aux autres qu’elles recherchent désespérément un emploi. Les gens ont apprécié son geste et beaucoup ont été d’accord avec son point de vue. L’image montre une graphiste basée au Royaume-Uni qui a ajouté une bannière « désespérée » sur son profil LinkedIn. (LinkedIn/Courtney Summer Myers)

« On entend beaucoup parler du fait que le hashtag #OpenToWork rebute les recruteurs et les responsables du recrutement, car il vous fait passer pour quelqu’un de désespéré. Franchement, en tant que victime d’un licenciement, je suis désespérée, et je ne pense pas que ce soit quelque chose dont il faille avoir honte », a écrit Courtney Summer Myers, basée au Royaume-Uni.

Elle a ajouté qu’être licencié ne signifie pas toujours qu’une personne manque de compétences ou d’éthique professionnelle. Ainsi, personne ne devrait être « gêné de devoir payer son loyer et ses factures, de subvenir aux besoins de sa famille ou de se nourrir » et devrait porter fièrement la bannière #opentowork. Elle a conclu son message par quelques lignes sur son expertise professionnelle.

Voici l’intégralité du message publié sur LinkedIn :

Les utilisateurs de LinkedIn étaient d’accord avec Summer Myers, et beaucoup l’ont félicitée d’avoir pris la décision de parler d’un aspect du site de réseautage professionnel qui est souvent négligé.

Qu’ont dit les utilisateurs de LinkedIn ?

« Nous devons changer le langage autour des licenciements. Vous n’avez pas perdu votre emploi, vous n’avez pas été licencié, c’est votre fonction qui l’a été. Comme vous le dites, vous avez eu de la malchance. Je vous souhaite toute la chance du monde pour trouver votre prochain poste », a écrit un utilisateur de LinkedIn.

« Bravo, courage et je suis tout à fait d’accord, personne ne devrait avoir honte de son besoin de travail. Je pense que vous allez en avoir beaucoup à faire très bientôt. Vous êtes désormais très certainement dans ma liste de contacts pour le prochain projet pour lequel j’ai besoin d’aide en matière de conception », a félicité un autre.

Un troisième a posté : « Bonne chance dans votre recherche d’emploi. Je vous souhaite de décrocher l’opportunité que vous méritez (plutôt qu’un simple emploi au service d’une entreprise qui ne respecte pas ou ne valorise pas vos talents). »

Dans une interview, Nolan Church, ancienne recruteuse chez Google, a déclaré que l’affichage de la bannière « Open To Work » sur LinkedIn n’était pas une décision judicieuse. Selon elle, cela donne aux recruteurs l’impression que « parce que vous avez besoin de quelque chose de ma part, cela signifie que j’ai le pouvoir dans cette conversation ».

Que pensez-vous de cette nouvelle bannière créée par une femme sur LinkedIn ?