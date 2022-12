Une grande victime quitte la Coupe du monde

La Belgique n’a pas atteint les huitièmes de finale au Qatar

La Belgique, demi-finaliste il y a quatre ans en Russie, a subi l’ignominie d’une élimination de la Coupe du Monde de la FIFA lors de la phase de groupes après un match nul 0-0 contre la Croatie dans un résultat qui sonne la fin de la soi-disant “Golden Generation” du pays.

Les hommes de Roberto Martinez sont entrés dans le match en sachant qu’une victoire assurerait leur place dans les 16 derniers, mais alors même que les Red Devils se précipitaient dans les dernières minutes à la poursuite du seul but qui prolongerait leur campagne de Coupe du monde, leur galaxie de grands -les stars du nom n’ont pas pu produire dans ce qui a été un moment décisif pour le football belge.

L’attaquant costaud Romelu Lukaku était le principal méchant, l’homme de Chelsea (qui est de retour en prêt à l’Inter Milan) ratant plusieurs occasions dorées alors que le match approchait la barre des 90 minutes – avec plus d’une de ces opportunités venant de seulement à quelques mètres avec le but apparemment à sa merci.

La Croatie, pour sa part, était pour la plupart heureuse de s’asseoir dans le but de contenir les Belges en maraude, sachant que les circonstances de l’autre match du Groupe F entre le Maroc et le Canada semblaient avoir fait pencher la balance en leur faveur au point que un seul point serait probablement suffisant pour progresser.

Une série d’occasions s’est ouverte pour la Belgique.

Mais cela ne veut pas dire que ce n’était pas du cœur pour les fans qui regardaient chez eux à Zagreb.

Malgré la création chance après chance, la Belgique n’a pas pu sortir de l’impasse et justifier sa position élevée en tant que deuxième meilleure équipe du monde sur la base du classement de la FIFA, et alors que le tournoi sera plus pauvre pour ne pas avoir des joueurs comme Kevin De Bruyne en compétition. dans les huitièmes de finale, après leur défaite surprise 2-0 contre le Maroc, cela semble s’être auto-infligé plutôt qu’un cruel caprice du destin.

Et tandis que les neutres ressentiront Lukaku, qui s’est précipité hors du terrain en larmes après le coup de sifflet final et a même frappé le plastique qui tapisse la pirogue au bord du terrain, il a eu plusieurs occasions d’être le héros. Aucun n’a été pris.

Ailleurs dans le même groupe, le Maroc s’est confirmé comme vainqueur surprise du groupe avec une victoire 2-1 sur le Canada.

Hakim Ziyech de Chelsea a ouvert le score après seulement quatre minutes suite à une erreur du gardien canadien Milan Borjan. Youssef En-Nesyri a doublé l’avantage des Nord-Africains à la 23e minute avant qu’un but contre son camp de Nayef Aguerd (après un bon travail sur le flanc gauche d’Alphonso Davies) ne donne une lueur d’espoir aux Canadiens.

Ce ne fut pas le cas, car le Maroc a achevé l’une des journées les plus célèbres de son histoire du football.

Pour la Belgique, et en particulier pour Lukaku, ce sera une journée mieux effacée de leur mémoire collective.