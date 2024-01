Une grande tour d’hôtel en porte-à-faux pour Midtown Manhattan révélée par Marin Architects | Nouvelles

Marin Architects, basé à New York, a dévoilé son projet pour une tour de 42 étages près de Bryant Park à Manhattan. Baptisé Xadia Hotel et situé au 57 West 39th Street, le projet vise à « faire une impression de bon goût sur les toits de la ville grâce à une façade en porte-à-faux unique et un design d’éclairage intérieur accrocheur », selon l’équipe de conception.

Crédit image : Marin Architects

De l’extérieur, le projet est défini par une couronne illuminée située au sommet de la tour. En plaçant la couronne au-dessus du traitement de façade par ailleurs minimaliste de la tour, l’équipe a cherché à représenter « une rupture avec l’ornementation excessive, en se concentrant plutôt sur le pouvoir de la sous-estimation ».

Crédit image : Marin Architects

L’extérieur présente également un important porte-à-faux de 25 pieds au-dessus d’une propriété adjacente, ce qui, selon l’équipe, a permis l’inclusion de 68 unités supplémentaires dans le projet. À l’intérieur, quant à lui, la tour contiendra 173 chambres, un bar et un restaurant sur le toit, une place et une arcade.

Crédit image : Marin Architects

“Lorsque nous avons été contactés pour concevoir l’hôtel Xadia, nous y avons vu une opportunité passionnante de combiner notre expertise en matière de conception hôtelière avec la connaissance de notre cabinet des lois de zonage de la ville de New York”, a déclaré Walter Marin, fondateur et directeur principal de Marin Architects. “Nous sommes fiers d’apporter une nouvelle destination design à la ville et de jouer un rôle important dans cette ère de réimagination à Midtown.”

Crédit image : DHT Design

La tour devrait être achevée à la mi-2025.

La nouvelle de l’hôtel arrive un mois après qu’il a été révélé que la ville de New York allait transformer l’ancien hôtel JFK Hilton en logements avec services de soutien. Entre-temps, plus tôt en janvier, nous avons rendu compte d’un classement réalisé par The Real Deal des cabinets d’architecture les plus fréquentés de la ville.