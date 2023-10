Une grande star révèle qu’elle a refusé Strictement « plusieurs fois » mais félicite Angela Rippon pour ses performances anti-âge

Une ÉNORME star a révélé qu’elle avait refusé Strictement « plusieurs fois » alors qu’elle louait les performances d’Angela Rippon.

Joan Collins a déclaré qu’elle avait rejeté plusieurs offres de ses patrons concernant le concours de danse au fil des ans.

L’actrice de 90 ans, surtout connue pour son rôle dans Dynasty, s’exprimait en faisant l’éloge d’Angela Rippon.

Angela est la célébrité la plus âgée à participer à Strictly à l’âge de 78 ans et a épaté avec son incroyable lifting vertical des jambes la semaine dernière.

Parlant de ses performances, Joan a déclaré : « Je l’ai vu. Je suis un grand fan de Strictly et j’ai trouvé ça incroyable.

Lorsqu’on lui a demandé si elle irait un jour à la salle de bal, Collins a déclaré à BBC Radio 4 Woman’s House : « Vous plaisantez ? Certainement pas! On m’a demandé de le faire à plusieurs reprises.

Angela, qui aura 79 ans ce mois-ci, a précédemment révélé son plan de match Strictly après avoir montré son impressionnant travail de jambes.

Elle a déclaré : « Je regarde les jeunes et je sais que je ne suis pas aussi en forme ou forte, c’est juste un fait médical.

« Mais je joue au tennis, je vais à des cours de Pilates et de ballet, donc je suis plutôt en forme pour quelqu’un de mon âge.

« J’ai dit à mon partenaire professionnel, Kai Widdrington, qu’il y a des choses que je peux faire et des choses que je ne peux pas faire. Je veux juste tout faire correctement. Je lui ai dit : « Défie-moi ».

Pendant ce temps, Piers Morgan a également révélé qu’il avait refusé Strictly Come Dancing lorsque ses patrons lui avaient demandé d’apparaître dans l’émission BBC 1 car « il n’y avait pas assez d’argent ».

L’animateur de TalkTV a déclaré : « Cela m’a été strictement demandé l’année dernière. Il n’y avait pas assez d’argent. Si vous voulez que je m’humilie sur une piste de danse, Dancing With The Stars in America m’a proposé 150 000 $ lorsque je tournais America’s Got Talent.

« Et j’ai dit : « Revenez me voir si c’est 1,2 million de dollars ». Ils ne sont pas encore revenus.

On a demandé à Piers s’il y réfléchirait un jour, répondant avec un sourire : « Je ne veux pas mettre les autres candidats sous ce genre de pression. Regardez ce torse naturel dansant.

