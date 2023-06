Une grande star de la comédie et son mari s’inscrivent à la nouvelle série de Celebrity Gogglebox

KATHERINE RYAN et son mari Bobby Kootstra se sont inscrits pour jouer dans la nouvelle série de Celebrity Gogglebox.

La comédienne ne manquera pas de faire rire alors qu’elle donne un aperçu de sa vie à la maison pour la première fois.

Katherine m’a dit : « Ce sont généralement les chiens qui nous voient regarder la télévision, alors nous sommes ravis d’accueillir les téléspectateurs dans notre maison alors que nous décompressons dans notre endroit préféré – le canapé.

« Nous sommes de grands fans de Gogglebox depuis des années et nous sommes ravis de participer. »

La drôle de femme canadienne est maintenant basée à Londres et a récemment accueilli le bébé Fenna en décembre.

Le duo rejoindra les piliers de la série qui reviennent dans l’émission de Channel 4, notamment Zoe Ball, Johnny Ball et Woody Cook, Denise Van Outen et Duncan James, ainsi que Shaun Ryder et Bez.

Katherine, 39 ans, a récemment déclaré que ses jours précédents en tant que mère célibataire en difficulté de sa fille aînée Violet étaient peut-être les meilleurs de sa vie – et craint qu’elle ne s’améliore plus.

Mais heureusement, Katherine ne trouve pas l’aspect célébrité de sa carrière si fastidieux et admet qu’elle est rarement reconnue.

Mais les fans reconnaissent ses enfants, grâce aux adorables photos qu’elle partage régulièrement sur les réseaux sociaux.

Katherine dit: « Ce qui a commencé à se produire depuis que j’ai eu mon dernier bébé, Fenna, c’est que la baby-sitter emmène Fred au parc au lieu que je le fasse, et les gens lui ont dit: » C’est le fils de Katherine Ryan, je me souviens de lui d’Instagram’.

« Et je me dis, ‘Le BÉBÉ est célèbre?’ ”

Pendant ce temps, Katherine dit que son compatriote canadien Bobby, avec qui elle est sortie pour la première fois à l’âge de 15 ans avant de se réunir 20 ans plus tard en 2018, adore les avantages d’être avec une star de la télévision.

Elle dit : « Bobby adore que je sois à la télévision et je suis assez appréciée.

« Il aime quand les gens me reconnaissent, il aime que nous allions à la fête d’anniversaire de Maya Jama, il aime le tapis rouge et tous les avantages. Il est fier de ce que je fais.