une grande sphère noire plane au-dessus du mémorial du musée du silence et de la mémoire de Xidian Wang

Le Musée du silence et de la mémoire du designer Xidian Wang aborde les histoires silencieuses de femmes qui ont enduré une oppression systémique en Inde. Le mise en page se déroule à l’intérieur d’une grande sphère noire suspendue juste au-dessus du sol, symbolisant le poids des histoires non dites. Le détachement de la sphère de la terre crée un subtil sentiment de déséquilibre, à l’image des défis émotionnels et sociétaux de ces femmes. En dessous, le sol s’incline légèrement, représentant l’empreinte silencieuse laissée par leur absence. Sous la surface, les visiteurs pénètrent dans un espace souterrain où un plan d’eau et des rangées de stèles reflètent la dignité et l’individualité des femmes commémorées.



toutes les images sont une gracieuseté de Xidian Wang

À l’intérieur de la sphère noire de Xidian Wang, un espace faiblement éclairé vous attend, dépourvu d’objets matériels, à l’exception de faibles reflets éthérés des visages au-dessus de vous. Le Musée du silence et de la mémoire présente un environnement invitant où les visiteurs découvrent le côté émotionnel des histoires honorées. La conception garantit que l’accent reste mis sur l’expérience humaine, permettant une contemplation tranquille et un lien plus profond avec les vies remémorées. L’architecture du musée offre un espace sacré de guérison et de souvenir, honorant des vies souvent négligées dans l’histoire.



