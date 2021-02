Jurgen Klopp pense que ce serait une énorme réussite pour son équipe de terminer dans le top quatre. Photo de Robbie Jay Barratt – AMA / Getty Images

Jurgen Klopp a déclaré que ce serait «gros» si Liverpool réussissait à se classer parmi les quatre premiers de la Premier League cette saison.

Liverpool est sixième du classement, cinq points derrière West Ham United, quatrième après une série de quatre défaites consécutives en championnat.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– ESPN Notebook: l’avenir de Bellerin, la chasse à l’attaquant de City

L’équipe de Klopp a également perdu quatre matchs de championnat consécutifs à Anfield pour la première fois depuis 1923 au cours de cette mauvaise course.

Lorsqu’on lui a demandé lors d’une conférence de presse ce que cela signifierait pour le club de terminer dans les places de la Ligue des champions, Klopp a répondu: « Big.

« Donc, le match que nous avons joué contre Leicester, nous avons perdu mais la performance que nous avons montrée ce jour-là, c’est généralement un match où une seule équipe gagne. Nous avons joué contre West Ham et je pense qu’ils sont également devant nous, mais c’est tout. sur les résultats.

« La table ne ment pas, jamais. Nous savons que nous ne sommes pas si loin en termes de performances, mais nous sommes en termes de résultats, c’est donc ce que nous devons changer. Pour toutes les raisons pour lesquelles la saison a été difficile jusqu’à présent. pour nous, nous avons toujours essayé de le trier.

« Mais pendant que nous essayons de résoudre un problème, un autre se produit et c’est comme ça. C’est dans une saison où ça ne va pas parfait, ce qui est certainement le cas pour nous. Cela signifie alors que d’autres clubs avec un grand potentiel, [Manchester] Ville, [Manchester] United, Leicester, Chelsea, West Ham qui sont en nous et autour de nous. Tottenham a des problèmes similaires à ceux que nous avons peut-être et Arsenal aussi, donc il y a une distance à parcourir pour nous.

« Nous n’avons pas à y penser vraiment, nous devons penser à Sheffield United. Si nous pouvons le faire, nous sommes peut-être un pas de plus ou pas. Chelsea arrive aussi, ce qui sera un bon match, donc si nous le faisons. il [finish in the top four] à la fin, ce serait gros. «

Liverpool pourrait également s’assurer une place en Ligue des champions la saison prochaine en remportant la compétition cette année, et se retrouver en bonne position pour se qualifier pour les quarts de finale avec une avance de 2-0 sur le RB Leipzig avant le match retour de leur tour de finale. -16 affrontements.

Avant le voyage à Sheffield United dimanche, Klopp a également rejeté les discussions sur une reconstruction potentielle du club cet été, mais a déclaré qu’il prévoyait d’apporter des changements à l’avenir.

« Je ne pense pas qu’il soit temps pour une reconstruction massive », a-t-il ajouté. « L’équipe de cette année n’a pas eu la chance de jouer ensemble, donc je pense qu’il serait logique de regarder cela aussi.

« En plus de cela, de petits réajustements vont se produire, donc réagir à la situation mais planifier en même temps pour l’avenir. Je ne suis pas sûr que nous puissions faire cela cet été pour être honnête, mais c’est ce que nous allons essayer. »