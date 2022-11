“Une grande proportion” d’officiers inaptes à servir – Scotland Yard – News 24

La bureaucratie empêche la police de Londres de licencier du personnel “non correctement déployable”, a déclaré le chef de la police

Jusqu’à 10% des forces de la police métropolitaine ne sont pas aptes à servir, a déclaré son commissaire, Sir Mark Rowley, au Times. Il a cité les procédures bureaucratiques comme la principale raison pour laquelle les membres du personnel sous-performants et se conduisant mal continuent de travailler pour les forces de l’ordre au service de Londres.

Dans une interview publiée vendredi, Rowley a révélé que seuls 90% des 35 000 hommes sont pleinement déployables, tandis que quelque 3 000 officiers ont des problèmes de santé ou de performance.

“Nous ne pouvons pas gérer une main-d’œuvre dont une si grande proportion n’est pas correctement déployable”, dit Rowley.

Il a expliqué que bon nombre de ces agents ne peuvent pas travailler par quarts, de longues journées ou que leurs contacts avec le public devraient être limités en raison de «problèmes liés à l’anxiété.”

Soulignant que Scotland Yard sera toujours «super serviable et sympathique” aux officiers blessés et à ceux qui souffrent de problèmes mentaux, Rowley a déclaré qu’il est “difficile” pour que la force ait autant de membres du personnel inaptes.















Selon The Times, Rowley est frustré par les obstacles mis en place pour licencier les fonctionnaires qui ne satisfont pas aux exigences de leur poste. Il espère également une modification du règlement de police qui lui permettrait de licencier certains des “pas correctement déployable” officiers plus facilement. Ces efforts sont actuellement entravés par une “très bureaucratique” procédure de licenciement, a-t-il expliqué.

“Remise aux normes” est également nécessaire, selon Rowley, de « monter en flèche » la réponse à la misogynie, à la violence et à l’inconduite dans les rangs. Il a révélé son intention de mener des enquêtes rétrospectives sur des agents ayant des antécédents de mauvaise conduite et qui avaient réussi à échapper aux mesures disciplinaires.

Le mois dernier, un examen préliminaire compilé par la conseillère indépendante, la baronne Louise Casey, a révélé plus de 1 800 “récidivistes” parmi les policiers. Selon le rapport, 1 263 officiers et membres du personnel avaient été impliqués dans deux affaires disciplinaires ou plus, tandis qu’un peu plus de 500 dans trois à cinq cas et 41 dans six cas ou plus. Seulement 13 de ces personnes avaient été licenciées, a déclaré Casey.

En réponse à ces révélations, Rowley a juré de “tourner autour” la force et à “débarrassez-vous” de centaines d’officiers qui “ne mérite pas d’être flic.”

Le prédécesseur de Rowley, Cressida Dick, a démissionné en février, peu après qu’un rapport du Bureau indépendant pour la conduite de la police (IOPC) ait révélé de nombreux incidents de racisme, de sexisme et d’intimidation dans les rangs du Met.