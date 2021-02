Une grande partie du Texas a le pouvoir – mais il fait toujours face à des pénuries d’eau et de nourriture

Un travailleur de Houston Public Works se prépare à charger des caisses d’eau dans des voitures lors d’une distribution massive d’eau au stade Delmar le 19 février 2021. | Justin Sullivan / Getty Images

Des millions de Texans sont sous les ordres de «faire bouillir l’eau» après une tempête hivernale.

À la suite d’une tempête hivernale catastrophique cette semaine, une grande partie du Texas a finalement retrouvé le pouvoir – mais les résidents sont toujours confrontés à des défis majeurs, notamment de graves pénuries d’eau.

Vendredi, l’Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), qui supervise une grande partie du réseau électrique de l’État, a mis fin aux conditions d’urgence et est revenu à un fonctionnement normal. Auparavant, la demande croissante d’électricité et de gazoducs gelés, entre autres facteurs, signifiait que des millions de résidents du Texas étaient sans électricité et faisaient face à des pannes généralisées par temps de gel.

Bien que la situation se soit considérablement améliorée depuis le début de la semaine, des dizaines de milliers de Texans – environ 78 000 samedi matin – restent sans électricité, selon PowerOutage.us.

Ce n’est peut-être pas le pire des problèmes du Texas, cependant: samedi, quelque 7 millions de personnes au Texas sont sous les ordres de «faire bouillir l’eau», selon l’AP, et au moins une personne est décédée à cause de problèmes de pression d’eau dans un Abilene , Établissement médical du Texas.

Au total, plus de 14,9 millions de Texans ont été touchés par des perturbations des systèmes d’eau à travers l’État, a déclaré vendredi à CNN la porte-parole de la Texas Commission on Environmental Quality, Tiffany Young.

Cette carte montre les performances actuelles du système d’eau. Chaque zone est une zone en panne (rouge) ou basse pression (orange). L’objectif est que chaque zone redevienne verte, là où le système fonctionne normalement et où l’avis d’ébullition de l’eau peut être levé. pic.twitter.com/KFtkWMg1fA – Austin Water (@AustinWater) 19 février 2021

D’autres États du sud, y compris des parties du Tennessee et du Mississippi, sont confrontés à des problèmes similaires, affectant des centaines de milliers de personnes.

Le froid sévère – les températures ont plongé bien en dessous de zéro dans certaines parties du Texas plus tôt cette semaine – signifie que les tuyaux ont gelé et éclater à certains endroits. La pression de l’eau a également chuté de façon abrupte, car de nombreux Texans font couler leurs robinets pour maintenir l’eau qui coule et empêcher le gel.

: Un résident du Texas a trouvé son SUV gelé dans la glace après que des tuyaux ont éclaté à l’intérieur d’un parking de Galveston pendant une tempête hivernale dévastatrice. https://t.co/CvNUdSWNgr pic.twitter.com/1xV1RIkoY5 – ABC Nouvelles (@ABC) 19 février 2021

Il a laissé l’État sur le pied d’une catastrophe alors qu’il lutte pour répondre à ce que Natasha Harper-Madison, membre du conseil municipal d’Austin, a décrit comme «une crise à l’échelle de Katrina» dans une interview accordée à NPR vendredi.

«J’obtiens des preuves de la défaillance des infrastructures des gens – les tuyaux des gens tombent en panne, les toilettes des gens tombent en panne, les gens n’ont pas accès à l’eau parce que leurs maisons ont été inondées», a déclaré Harper-Madison à NPR.

Les tuyaux d’éclatement et les inondations ont rendu les maisons de certains Texans inhabitables, et la pandémie de coronavirus a ajouté une autre couche de difficulté à la situation, car les conditions incertaines dans les abris et les hôtels – ainsi que l’incapacité de se laver les mains et les masques à l’eau chaude – mettent les personnes à risque accru d’infection.

Comme Krystal Foreman, un habitant du Texas dont la maison a été inondée et a perdu de la chaleur plus tôt cette semaine, l’a déclaré dans une interview avec le Guardian: «Est-ce que je veux risquer de nous exposer à Covid, ou est-ce que je veux simplement attendre que le plafond s’effondre ? »

Les problèmes d’eau au Texas ne s’arrêtent pas là non plus. Des millions de personnes qui ont de l’eau sont sous les avertissements «faire bouillir l’eau» – ce qui signifie que leur eau n’est pas potable sans bouillir d’abord – et certains Texans font également fondre la neige pour répondre à leurs besoins en eau. Dans au moins une ville – Kyle, Texas, près d’Austin – les autorités ont demandé plus tôt cette semaine aux habitants de cesser d’utiliser l’eau, sauf pour «maintenir la vie».

« Nous sommes sur le point de manquer d’eau à Kyle », a déclaré la ville, selon le Washington Post.

Les résidents du Texas souffrent également de pénuries alimentaires en raison de la tempête. L’hiver a paralysé les chaînes d’approvisionnement, la nourriture se gâte sans électricité et les épiceries impossible de réapprovisionner, selon le Texas Tribune.

Ajout d’une aide visuelle aux textes du fil Texas. Une HEB (épicerie) à Austin pic.twitter.com/0XoCJ8Wizj – Elise Hu (@elisewho) 18 février 2021

Les pénuries alimentaires de cette semaine font également partie d’une crise qui s’aggrave, comme le producteur exécutif de KXAN News Wes Wilson souligné sur Twitter mercredi.

«La sécurité alimentaire était déjà un problème en raison du COVID et ces distributions de masse n’ont pas lieu», a-t-il tweeté.

1. Les épiceries ne sont pas ouvertes ou ont été nettoyées. Ils ont également du mal à obtenir plus de nourriture.

2. La plupart des restaurants sont fermés.

3. Les pannes de courant ont gâché la nourriture de nombreuses personnes

4. La sécurité alimentaire était déjà un problème en raison du COVID et ces distributions de masse n’ont pas lieu – Wes Wilson (@ weswilson4) 17 février 2021

Certaines banques alimentaires n’ont pas été en mesure de distribuer de la nourriture en raison des conditions météorologiques plus tôt cette semaine, et elles se préparent maintenant à une augmentation de la demande.

«C’est un désastre», a déclaré vendredi au Guardian, la directrice des relations gouvernementales de la North Texas Food Bank, Valerie Hawthorne. «Nous procédons à des évaluations rapides des besoins afin de pouvoir fournir rapidement une nourriture appropriée à ces personnes. Lorsque tout dégèle, nous nous préparons à une augmentation massive de la demande. Cela a été la semaine la plus longue de toutes nos vies.

L’aide fédérale est en route

Alors que le Texas lutte pour répondre à l’ampleur de la crise, des fournitures et des secours d’urgence sont déjà en route depuis l’Agence fédérale de gestion des urgences.

Jeudi, l’agence avait livré plus de 700 000 litres d’eau potable à l’État, ainsi que des couvertures, des générateurs et de la nourriture.

Et une aide supplémentaire est en route: le président Joe Biden approuvé une déclaration de catastrophe majeure pour l’État samedi, libérant encore plus d’aide fédérale.

« Comme je l’ai dit quand je me suis présenté, je vais être président pour toute l’Amérique », a déclaré Biden vendredi. «Il n’y a ni rouge ni bleu.»

Par ailleurs, Biden a approuvé une déclaration d’urgence pour l’État dimanche dernier, autorisant la FEMA à «identifier, mobiliser et fournir à sa discrétion, l’équipement et les ressources nécessaires pour atténuer les impacts de l’urgence».

L’approbation de la déclaration de catastrophe majeure est une étape importante pour la reprise; comme l’explique Ella Nilsen de Vox, il y a une différence substantielle entre une déclaration d’urgence et une déclaration de catastrophe majeure:

Une déclaration d’urgence fédérale est utile aux États, mais le montant total de l’aide fédérale qu’elle apporte est plafonné à 5 millions de dollars. Le président qui signe une déclaration d’urgence majeure élargit le type d’assistance que le gouvernement fédéral peut fournir aux États souffrant des effets d’une catastrophe naturelle. Il autorise l’assistance aux personnes touchées ainsi qu’aux gouvernements des États et locaux pour les travaux d’urgence et la réparation des installations endommagées. Il débloque également une aide à l’atténuation des risques, en obtenant des fonds supplémentaires pour les États, les municipalités et les organisations à but non lucratif qui s’efforcent de sauver les vies et les biens des résidents touchés.

Biden devrait visiter l’État dans un proche avenir, selon le Texas Tribune, bien qu’aucune date précise n’ait été fixée.

En plus des efforts de la FEMA, les organisations caritatives et humanitaires se mobilisent pour aider les Texans. Groupes comme Cuisine centrale mondiale fournissent de la nourriture et la représentante de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, a aidé à collecter des millions de dollars pour des œuvres caritatives du Texas.

Merci de @chefjoseandres et @WCKitchen pour s’associer avec @COSAGOV – et en aidant à livrer un repas chaud aux résidents de la partie ouest de San Antonio. Votre générosité ne sera pas oubliée. https://t.co/cvlvdJ4mA9 – Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) 20 février 2021

Beto O’Rourke, ancien représentant du Texas et ancien candidat au Sénat démocrate et à la présidentielle, a également fait appel à son organisation dans l’État pour coordonner une banque téléphonique, qui a contacté des centaines de milliers de personnes âgées au Texas pour «les connecter à l’eau, nourriture, transport et abri »pendant la crise.

Pour les résidents du Texas dans le besoin et ceux ailleurs aux États-Unis qui recherchent un moyen d’aider, le Texas Tribune a rassemblé un liste des ressources et des organismes de bienfaisance à l’échelle de l’État et locaux fournissant de la nourriture, un endroit pour se réchauffer et d’autres secours en cas de catastrophe.