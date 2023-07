Une grande partie du monde dit qu’ils sont immoraux. Alors pourquoi l’Ukraine est-elle si friande de bombes à fragmentation ?

Les armes à sous-munitions sont responsables de la mort de milliers de civils et ont été interdites dans plus de 120 pays, mais les experts militaires affirment qu’elles seraient une arme efficace pour l’armée ukrainienne contre les forces russes, c’est pourquoi les États-Unis ont décidé de les fournir.

« Il ne fait aucun doute que ces choses sont très efficaces », a déclaré Mark Cancian, conseiller principal auprès du programme de sécurité internationale du Center for Strategic and International Studies à Washington, DC

« Ce sera une augmentation utile de l’efficacité de l’artillerie », a-t-il déclaré. « Cela ne changera pas la donne, mais au final, cela rendra l’Ukraine pratiquement plus efficace. »

Ryan Brobst, analyste de recherche principal au Centre sur le pouvoir militaire et politique de la Fondation pour la défense des démocraties à Washington, est d’accord. Mais, a-t-il dit, « ce qui changerait la donne, c’est si l’Ukraine manquait complètement d’artillerie et de munitions ».

« [This] permet à plusieurs centaines de milliers d’obus d’artillerie supplémentaires d’être mis à leur disposition », a-t-il déclaré.

La décision des États-Unis la semaine dernière de fournir des armes à sous-munitions a été condamnée par des groupes de défense des droits de l’homme, ainsi que par certains pays de l’OTAN qui ont signé la convention de 2010 interdisant leur utilisation, leur production ou leur stockage. Les États-Unis n’ont pas signé la convention.

Une arme à sous-munitions est une bombe qui s’ouvre dans les airs et libère des « bombettes » plus petites sur une vaste zone. Les bombes sont conçues pour éliminer les chars et l’équipement, ainsi que les troupes, touchant plusieurs cibles en même temps.

REGARDER | Les armes à sous-munitions aideraient la défense de l’Ukraine, déclare Zelenskyy : Les armes à sous-munitions aideraient la défense de l’Ukraine, selon Zelenskyy Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dit qu’il sait qu’il existe une division autour des armes à sous-munitions, mais il maintient que son pays en a besoin dans sa lutte contre les forces d’invasion, affirmant que la Russie utilise « constamment » les armes explosives controversées sur le territoire ukrainien.

‘Impact significatif’

Michael Kofman, directeur du programme d’études sur la Russie au Center for Naval Analyses basé en Virginie, a suggéré dans une série de publications sur Twitter que de telles armes « pourraient avoir un impact significatif » sur la contre-offensive de l’Ukraine et que malgré les inconvénients, « le déblocage de ce stock a des implications importantes pour le déroulement de l’offensive ukrainienne ».

« Sans ces munitions, il est difficile d’imaginer cette offensive se dérouler, écrit-il.

L’Ukraine a besoin de munitions. Les États-Unis ont fourni, à partir de leurs propres stocks, des munitions d’obusier traditionnelles de 155 mm et ont envoyé plus de deux millions de cartouches à l’Ukraine. Les alliés du monde entier en ont fourni des centaines de milliers d’autres depuis que la Russie a envahi son voisin le 24 février 2022.

Un artilleur ukrainien lance un tube d’obus vide de 155 mm alors que des soldats tirent un obusier M777 vers des positions russes sur la ligne de front de l’est de l’Ukraine en novembre 2022. (Anatolii Stepanov/AFP/Getty Images)

Mais, comme l’a noté Cancian, l’inventaire des obus d’artillerie standard hautement explosifs est désormais très faible.

« Bien que les États-Unis continuent de fournir des obus à mesure que de nouvelles productions deviennent disponibles, les chiffres ne sont pas suffisants pour répondre aux besoins d’artillerie de l’Ukraine. Les armes à sous-munitions combleront cette lacune », a-t-il récemment écrit.

La contre-offensive de l’Ukraine contre les troupes russes n’avance pas aussi rapidement qu’on l’avait espéré, a déclaré Cancian. « Ils ont besoin d’un coup de pouce … et les États-Unis sont pratiquement à court d’artillerie régulière. C’est ce qui est disponible. »

L’Ukraine veut des armes à sous-munitions parce qu’elles sont très efficaces contre des cibles de zone, telles que l’infanterie, l’artillerie et les convois de véhicules, a-t-il déclaré.

En effet, Cancian a souligné que les armes à sous-munitions ont reçu le surnom de « pluie d’acier » en raison de leurs effets intenses et étendus.

« Donc, vous obtenez une sorte de double avantage. Vous savez, l’un est que vous obtenez plus d’obus d’artillerie, et l’autre est que vous obtenez des obus d’artillerie qui sont plus efficaces. »

Moins de cartouches nécessaires avec les armes à sous-munitions

Les obus des armes à sous-munitions ont une létalité plus élevée que les obus d’artillerie conventionnels, a déclaré Brobst, et sont particulièrement utiles pour nettoyer les tranchées.

« Si vous tirez de nombreuses sous-munitions, il y a beaucoup plus de chances qu’au moins l’une d’entre elles atterrisse dans une tranchée », a-t-il déclaré.

Jack Watling et Justin Bronk, tous deux chargés de recherche au Royal United Services Institute de Londres, ont récemment écrit que les armes à sous-munitions « multiplieraient considérablement l’efficacité des tirs d’artillerie contre des troupes retranchées ».

Ils ont souligné les données de l’armée américaine qui ont révélé que pendant la guerre du Vietnam, le nombre d’obus conventionnels hautement explosifs de 155 mm tirés pour chaque soldat ennemi tué au combat était de 13,6, contre seulement 1,7 pour les obus d’armes à sous-munitions.

« Lorsqu’il est tiré contre des fortifications défensives russes en Ukraine, un obus d’artillerie conventionnel a une très faible probabilité de tuer des troupes russes à moins qu’il n’atterrisse directement dans une tranchée », ont-ils écrit.

Les armes à sous-munitions, en revanche, ont répandu 72 sous-munitions sur une zone importante, ce qui « augmente considérablement les chances que plusieurs explosions de sous-munitions affectent directement les troupes dans les tranchées, offrant des effets létaux et de suppression beaucoup plus importants ».

Plus important encore, donner à l’Ukraine des armes à sous-munitions signifiera qu’elle devra tirer moins de coups au total pour un effet de champ de bataille donné, « ce qui lui permettra de soutenir le combat beaucoup plus longtemps », ont écrit Watling et Bronk.

« C’est vital compte tenu de la stratégie actuelle de la Russie qui tente de creuser et de prolonger le conflit. »

REGARDER | Les États-Unis envoient des bombes à fragmentation en Ukraine — armes interdites par le Canada : Les États-Unis envoient des bombes à fragmentation à l’Ukraine – des armes que le Canada a interdites Les États-Unis ont confirmé qu’ils enverraient des bombes à fragmentation à l’Ukraine. Ces armes meurtrières très efficaces ont été interdites par plus de 100 pays, dont le Canada, en raison de la menace qu’elles représentent pour les civils. Les États-Unis soulignent que la Russie les a déjà utilisés contre l’Ukraine pendant la guerre.

Taux de ratés élevé

Pourtant, dans les conflits précédents, les armes à sous-munitions ont eu un taux de ratés élevé – jusqu’à 40 % dans certains conflits récents, selon le Comité international de la Croix-Rouge. Cela signifie que des milliers de bombes non explosées sont restées sur place et ont tué et mutilé des civils. Certaines estimations suggèrent que plus de 80 000 civils ont été tués.

La Russie et l’Ukraine, qui n’ont pas adhéré au traité sur les armes à sous-munitions, ont été accusées d’avoir utilisé des armes à sous-munitions pendant la guerre.

Dans une lettre au président américain Joe Biden s’opposant à sa décision d’envoyer des armes à sous-munitions en Ukraine, la Cluster Munition Coalition lui a rappelé que ces armes « sont parmi les armes les plus nocives pour les civils ».

Des enfants regardent la scène après qu’une attaque à la roquette russe a endommagé un immeuble à plusieurs étages à Kryvyi Rih, en Ukraine, le 13 juin. (Andriy Dubchak/Associated Press)

Les munitions, a déclaré la coalition, ont été conçues pour se disperser sans discernement sur une vaste zone et échouent souvent à exploser lors de leur première utilisation, « jonchant les communautés de munitions non explosées instables et causant des dommages dévastateurs aux civils, et en particulier aux enfants, des années après la fin d’un conflit ».

« Toute allégation d’avantages tactiques potentiels du transfert et de l’utilisation ultérieure d’armes à sous-munitions par l’Ukraine pour la défense de son territoire écarte à la fois le danger substantiel que représentent les armes à sous-munitions pour les civils et le consensus international sur leur interdiction. »

Avant que Washington ne décide d’envoyer les armes controversées en Ukraine, Human Rights Watch a déclaré que les armes à sous-munitions envisagées par les États-Unis datent de plus de 20 ans, se dispersent sur une vaste zone et ont un taux d’échec notoirement élevé, ce qui signifie qu’elles pourraient rester mortelles pour années.

Cependant, les responsables américains ont insisté sur le fait que la version de la munition qu’ils enverront a un « taux de ratés » réduit, ou un taux de ratés non explosés inférieur à 2,35 %.

Pourtant, dans une entrevue avec CBC Comme ça arriveDaryl Kimball, directeur exécutif de l’Arms Control Association basée à Washington, a mis en doute la fiabilité des données du gouvernement américain.

« Ces chiffres proviennent du Pentagone. Le Pentagone n’a pas fourni les études, les données dont nous avons besoin pour étayer cette évaluation », a-t-il déclaré.

REGARDER | La décision des États-Unis sur les armes à sous-munitions n’aura aucune incidence sur l’aide canadienne à l’Ukraine, déclare Joly : La décision américaine sur les armes à sous-munitions n’aura pas d’incidence sur l’aide canadienne à l’Ukraine (Joly) La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré que le Canada « continuera de soutenir les Ukrainiens dans leur combat » contre la Russie, même si le pays reçoit des armes à sous-munitions, auxquelles le Canada s’oppose depuis longtemps.

« Je ferais remarquer que les personnes et les organisations avec lesquelles nous sommes alliés, qui travaillent sur le terrain pour réduire les zones de guerre des munitions non explosées, constatent que les taux d’échec des mines terrestres et des armes à sous-munitions utilisées sont en fait plus élevés qu’annoncés. »

Mais Cancian, avec le Centre d’études stratégiques et internationales, a déclaré que même si le taux d’échec était le double de ce que disent les responsables américains, les armes à sous-munitions seraient toujours « très efficaces ».

Le nœud de l’argument ukrainien pour les utiliser, a-t-il dit, est que chaque jour que la guerre continue, des civils ukrainiens sont tués, et ils doivent peser cela avec le risque que des armes ratées tuent leur propre population.

« Et ils ont dit: » Nous prendrons ce risque compte tenu des souffrances que nous avons subies chaque jour de cette guerre. Je pense que c’est un compromis raisonnable. »