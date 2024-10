« Une grande partie de ma vie » : un ancien associé de Banksy vend ses archives | Banksy

UNprès plusieurs années tumultueuses, l’ancien associé de Banksy, Steve Lazarides, a vu l’écriture sur le mur. Entre les défis de la pandémie, l’escalade du coût de la vie, les problèmes de santé mentale et le lourd revers financier de son entreprise manufacturière aujourd’hui disparue, Lazarides s’est soudainement retrouvé désireux de retrouver son premier amour, la photographie.

Pour se consacrer pleinement à son métier, il vend sa collection unique d’œuvres d’art et d’objets de Banksy. « Cela a représenté une grande partie de ma vie au cours des 25 dernières années, que je travaille avec lui ou non », a déclaré Lazarides lors d’un appel Zoom depuis Londres la semaine dernière. « Je veux juste le sortir de mon bac d’arrivée et me concentrer à nouveau sur la prise de photos. »

Ce n’est pas que Lazarides n’ait pas passé du temps derrière l’objectif au cours des vingt-cinq dernières années. En 2019, il publie Banksy Captured, une chronique des coulisses de Banksy racontée à travers les photos et les anecdotes de Lazarides, suivie d’un deuxième volume un an plus tard. Pourtant, Lazarides déclare : « Je n’ai jamais eu le temps de me consacrer à la photographie que je voulais vraiment, c’est là que j’en suis maintenant. Je suis également en train de retoucher quelques centaines de milliers d’images que j’ai prises à l’époque pré-Banksy.

Pour vider son assiette, Lazarides a fait appel à Julien’s Auctions, où le bien intitulé Sous la contrainte : les archives Banksy de Steve Lazarides devrait être mis en ligne aujourd’hui dans l’entrepôt de Julien basé à Los Angeles et en ligne.

Pulp Fiction, de Banksy. Photographie : Julien’s Auctions/PA

Présentant des œuvres d’art originales, dont une peinture de Hooded Figure, un pochoir découpé à la main de Drill Rat et un dessin de Burning Police Car, ainsi que plus de 40 tirages, dont Rude Copper, Love Is In The Air (AKA Flower Thrower), et Bomb Hugger, le trésor offre également un aperçu du processus créatif de Banksy avec des croquis conceptuels de Paparazzi Rat et Every Time I Make Love To You, I Think of Someone Else. La diversité des objets divers va d’un certificat d’enregistrement de nom de domaine original de 2002 à des Puma Clydes en édition limitée portées par Banksy lors de son exposition Turf War en 2003.

Lazarides a rencontré Banksy pour la première fois en 1997 à Bristol, où il a été envoyé par le magazine londonien Sleazenation pour photographier et interviewer l’artiste de rue. «J’ai vu sa merde dans la rue et ça m’a époustouflé. C’était totalement différent de toutes les autres conneries que je voyais », dit Lazarides. « Ce truc au pochoir, c’était politique, effronté et drôle. Et il pouvait le placer dans des endroits insensés que l’on ne pourrait pas vraiment obtenir avec un graffiti complet. À partir de là, leur relation a rapidement évolué, Lazarides devenant peu après l’agent, le gérant et le galeriste de Banksy.

Aussi proches qu’ils soient, Lazarides dit que leur relation n’a pas toujours été facile. Il décrit sa collaboration avec Banksy comme étant « à fond » et note que le rythme incessant de l’artiste prolifique a rendu leur dynamique « très intense ». Néanmoins, Lazarides admire le dévouement de Banksy envers son art, le qualifiant de « la vraie affaire ». Il se souvient avec un sourire chaleureux des occasions où ils se retrouvaient pour prendre un verre, et Banksy se glissait dehors pour taguer le bar, revenant rapidement et sentant la peinture en aérosol, avant même que leurs pintes ne soient servies.

Fille au ballon, de Banksy. Photographie : Julien’s Auctions/PA

En 2008, cependant, le travail exigeant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avait fait des ravages sur Lazarides. « Banksy est un travail à plein temps et je voulais m’occuper d’autres artistes, alors il a suivi son chemin et moi le mien », dit-il. Par la suite, et jusqu’à l’année dernière, Lazarides a travaillé comme marchand d’art, galeriste et promoteur d’art.

Il est cependant désillusionné par la commercialisation de l’art. « Combien cela coûte-t-il et combien vaudra-t-il dans trois ans ? » C’est tout ce que c’était », dit-il en déplorant les demandes d’art auxquelles il répondait régulièrement. « C’est le problème du monde de l’art tout entier en ce moment. » Cela marque un contraste frappant avec ses origines avec Banksy. « Il ne s’est jamais lancé dans ce métier pour l’argent. Nous ne savions même pas qu’on pouvait gagner de l’argent », dit-il. « Ce n’était pas des beaux-arts. C’était dans la rue pour tout le monde.

Néanmoins, Lazarides devrait gagner beaucoup d’argent grâce aux enchères d’aujourd’hui, dont le rendement est estimé entre 1 et 2 millions de dollars. Une copie datant d’environ 2004 de l’œuvre emblématique de Banksy, Girl with Balloon, qui débutera la vente aux enchères jeudi, a déjà suscité une offre de 60 000 $ lors d’enchères anticipées en ligne. Ironiquement, Lazarides déteste ce chef-d’œuvre mondialement apprécié. « Je ne supporte pas l’imprimé Fille au ballon », dit-il. « Tout le monde pense que c’est une scène heureuse, et je me dis : ‘Non, c’est une petite fille qui perd son cœur.’ Où vois-tu le bonheur là-dedans, espèce d’enfoiré malade ? Il n’y a pas de bonheur là-dedans.

Cependant, Lazarides salue le tristement célèbre déchiquetage d’un tableau Girl with Balloon de 2006, qui, orchestré par Banksy, s’est autodétruit dans sa toile lors d’une vente aux enchères de Sotheby’s en 2018, juste après avoir été vendu pour plus d’un million de dollars. « Cela seul confère à Banksy une place dans l’histoire de l’art », déclare Lazarides. «Je pense que c’est l’une des performances artistiques les plus fortes que j’ai vues depuis des putains d’années. C’était audacieux et provocateur, et cela a demandé de la planification. Trois ans plus tard, les restes déchiquetés, que Banksy a nommés Love Is In The Bin, se sont vendus pour 25,4 millions de dollars chez Sotheby’s.

Une collection de téléphones graveurs. Photographie : Julien’s Auctions/PA

Malgré la farce notoire, Lazarides dit que Banksy « semble être plutôt favorable à cela. [auction]dont je suis très heureux ». Comment sait-il qu’il a la bénédiction de Banksy ? Détournant les yeux, Lazarides devient évasif. « Ah, vous savez, juste à travers ces vibrations qui traversent le ciel », dit-il, avant de sourire avec une lueur espiègle dans les yeux.

Cependant, Lazarides affirme volontiers qu’il a vu Banksy pour la dernière fois « disparaître dans la foule lors d’un concert de Massive Attack ». Depuis des années, des spéculations circulent selon lesquelles Banksy serait le chanteur du groupe de Bristol, Robert Del Naja, qui est également un graffeur connu sous le nom de 3D. Cependant, selon les rumeurs, le fondateur de Gorillaz, Jamie Hewlett, qui a co-créé la bande dessinée Tank Girl, est également un favori potentiel de Banksy, tout comme l’artiste Robin Gunningham. D’autres encore émettent l’hypothèse que Banksy est un pseudonyme regroupant un collectif d’artistes. Lazarides reste maman mais estime qu’on lui a demandé 100 000 fois de révéler l’identité du mystérieux artiste. De plus, il raconte qu’« un grand marchand d’art américain », dont il garde également le nom secret, lui a un jour proposé 10 000 $ pour faire exploser la couverture de Banksy.

L’engagement de Lazarides à protéger l’anonymat de Banksy se reflète dans un ensemble de 15 téléphones portables à graveur qui sont également à gagner lors de la vente aux enchères d’aujourd’hui. Toutes les deux semaines, Lazarides, qui dit qu’il « dirigeait un putain de navire serré », achetait un nouveau téléphone portable avec de l’argent liquide et rencontrait Banksy dans une église afin d’échanger son téléphone, chaque nouveau numéro de téléphone restant privé entre eux.

Sur le point d’abandonner des souvenirs aussi remarquables, des artefacts personnels et des œuvres d’art légendaires, on pourrait se demander si Lazarides sera frappé par les remords du vendeur après les enchères. Mais il souligne qu’il n’est ni enclin à la nostalgie ni à s’attarder sur le passé. «J’ai gardé quelques éléments qui m’étaient destinés, comme des notes de colère que je trouvais collées sur mon écran d’ordinateur le matin avec du ruban adhésif», explique Lazarides. «Mais je n’ai pas besoin de 1 000 copies pour prouver que j’ai travaillé avec Banksy. C’est fait.