Une grande partie de l’Europe et des États-Unis aux prises avec des températures torrides

Les températures mondiales se sont dirigées vers des sommets alarmants et les conditions météorologiques extrêmes ont proliféré alors que les deux plus grands pollueurs du monde, la Chine et les États-Unis, ont cherché lundi à relancer les pourparlers sur le climat.

Alors que les scientifiques affirment que l’objectif de maintenir le réchauffement climatique à moins de 1,5 ° C des niveaux préindustriels est hors d’atteinte, les preuves de la crise étaient partout. Une ville isolée du nord-ouest aride de la Chine, Sanbao, a enregistré un record national de 52,2 C (126 F).

Les incendies de forêt en Europe ont fait rage avant une deuxième vague de chaleur en deux semaines qui devrait envoyer des températures aussi élevées que 48 ° C. Aux États-Unis, un quart de la population a fait l’objet d’avis de chaleur extrême, en partie à cause d’un dôme de chaleur qui s’est installé sur états occidentaux.

« Dans de nombreuses régions du monde, on prévoit qu’aujourd’hui sera la journée la plus chaude jamais enregistrée », a écrit lundi sur Twitter Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé.

« La #ClimateCrisis n’est pas un avertissement. Elle se produit. J’exhorte les dirigeants mondiaux à AGIR maintenant. »

L’Europe 

Les touristes de la capitale italienne, Rome, se sont refroidis sous des ventilateurs géants installés à l’extérieur du Colisée et ont bu à tour de rôle dans une fontaine près de la place d’Espagne.

En Espagne, les températures pourraient monter jusqu’à 44°C dans certaines régions. Cependant, un incendie de forêt sur l’île de La Palma aux Canaries qui a forcé l’évacuation de 4 000 personnes a été maîtrisé alors que les températures ont chuté, a déclaré un responsable local Sergio Rodriguez dans une interview à TVE.

Un ouvrier du bâtiment boit de l’eau lors d’une vague de chaleur à Séville, dans la région sud de l’Espagne, en Andalousie, lundi. Le temps torride s’est emparé d’au moins trois continents, attisant des incendies de forêt et menaçant de renverser les records de température alors que les conséquences désastreuses du réchauffement climatique se dessinent. (Cristina Quicler/AFP/Getty Images)

La vague de chaleur survient après les deux étés les plus chauds du continent jamais enregistrés en 2022 et 2021, tels que mesurés par le Copernicus Climate Change Service de l’Union européenne.

Pas moins de 61 000 personnes seraient mortes en Europe lors des vagues de chaleur de l’été dernier, avec une répétition redoutée cette saison.

« Mon souci est vraiment la santé – la santé des personnes vulnérables qui vivent juste en dessous des toits des maisons qui ne sont pas préparées à des températures aussi élevées », a déclaré Robert Vautard, climatologue et directeur de l’Institut français Pierre-Simon Laplace. « Cela pourrait créer beaucoup de morts. »

À Chypre, un homme de 90 ans est décédé et trois personnes étaient hospitalisées avec des symptômes de coup de chaleur alors que les températures ont grimpé au-dessus de 45 ° C samedi, ont annoncé les autorités.

Les bâtiments et les routes stockent de la chaleur pendant la journée et la libèrent la nuit, ce qui fait que les températures restent jusqu’à 4 ° C plus élevées que dans les zones environnantes et contribuent aux risques pour la santé des personnes vulnérables, a déclaré Andreas Flouris, professeur agrégé de physiologie à l’Université grecque de Thessalie. .

« Nous avons vu que cette augmentation nocturne de la température dans les villes contribue souvent beaucoup plus que nous ne le pensions à la mortalité », a déclaré Flouris.

REGARDER | Le sud de la Grèce ravagé par les incendies : Des incendies de forêt brûlent dans le sud de la Grèce Des incendies de forêt au sud d’Athènes ont déclenché des évacuations lundi – y compris dans une écurie à Kalyvia – alors que les équipes de pompiers en Grèce luttaient pour repousser les flammes attisées par des vents violents.

Les États Unis

Le dôme de chaleur à travers l’ouest des États-Unis a également contribué à générer de fortes pluies dans le nord-est, faisant au moins cinq morts.

Dans tout le pays, les températures à Phoenix ont atteint 45,56 C (114 F) dimanche, le 17e jour consécutif de 43 C (110 F) ou plus. Le record est de 18 jours, établi en juin 1974. Phoenix, la capitale de l’Arizona, est sur la bonne voie pour battre ce record mardi, a déclaré Gabriel Lojero, météorologue au National Weather Service.

Dimanche, une femme pose devant un thermomètre dans le parc national de la Vallée de la mort en Californie. Le thermomètre n’est pas une mesure officielle mais offre une opportunité de photo populaire pour les touristes qui se rendent dans l’un des endroits les plus chauds du monde. (John Locher/Associated Press)

De plus, des touristes se sont rassemblés dimanche à Furnace Creek dans la vallée de la mort en Californie, qui domine les records mondiaux de chaleur.

« C’est la première fois que je viens ici, donc je pense que ce serait vraiment cool d’être ici pour la première fois sur Terre pour la journée la plus chaude », a déclaré Kayla Hill, 24 ans, de Salt Lake City.

Les deux températures les plus chaudes enregistrées sont de 56,7 C (134 F) en 1913 dans la Vallée de la Mort et de 55 C (131 F) en Tunisie en juillet 1931. Christopher Burt, un historien de la météo pour la Weather Company, trouve à redire à ces deux mesures et répertorie 54,4 C (130 F) en juillet 2021 dans la Vallée de la Mort comme sa température enregistrée la plus chaude sur Terre.

En juillet 2021 et août 2020, Death Valley a enregistré une lecture de 54,4 C (130 F), mais les deux attendent toujours une confirmation. Les scientifiques n’ont trouvé aucun problème jusqu’à présent, mais ils n’ont pas terminé l’analyse, a déclaré Russ Vose, chef de l’analyse climatique à la National Oceanic and Atmospheric Administration.

REGARDER l Les responsables américains s’interrogent sur la «nouvelle normalité» alors que la chaleur affecte le travail et les loisirs: Les États-Unis combattent des inondations soudaines et une chaleur extrême Certaines parties des États-Unis sont aux prises avec des conditions météorologiques extrêmes alors que des inondations meurtrières frappent le nord-est et que la chaleur extrême et les incendies de forêt affectent le sud-ouest.

Il existe d’autres endroits similaires à Death Valley qui peuvent être aussi chauds, comme le désert iranien de Lut, mais comme Death Valley, ils sont inhabités, donc personne ne mesure là-bas, a déclaré Burt. La différence, c’est que quelqu’un a décidé d’installer une station météorologique officielle dans la Vallée de la Mort en 1911, a-t-il déclaré.

Dans une reprise de la diplomatie sur le réchauffement climatique entre les deux superpuissances, l’émissaire américain pour le climat John Kerry a rencontré lundi à Pékin son homologue chinois Xie Zhenhua, appelant à une action conjointe pour réduire les émissions de méthane et l’électricité au charbon.

« C’est toxique à la fois pour les Chinois et pour les Américains et pour les habitants de tous les pays de la planète », a déclaré Kerry.

Les températures élevées prolongées en Chine menacent les réseaux électriques et les cultures et suscitent des inquiétudes quant à une répétition de la sécheresse de l’an dernier, la plus grave depuis 60 ans.