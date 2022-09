Deux communautés de la Colombie-Britannique font l’objet d’un ordre d’évacuation et de nombreuses autres sont sous une épaisse couverture de fumée lundi (12 septembre) alors que les incendies de forêt continuent de brûler.

Le feu de forêt de Battleship Mountain dans le nord-est de la Colombie-Britannique et le feu de forêt de Flood Falls Trail près de Hope ont forcé des centaines de personnes à quitter leur domicile au cours du week-end.

Samedi (10 septembre), les districts de Hudson’s Hope et de Peace River ont émis des ordres d’évacuation pour la municipalité de 1 000 habitants et les propriétés rurales environnantes.

Le lendemain, le district régional de la vallée du Fraser et le district de Hope ont émis leurs propres commandes pour 12 propriétés à Hope et à proximité de Laidlaw.

Les résidents des deux communautés ont reçu l’ordre de rassembler les biens essentiels et de partir. Toutes les personnes évacuées doivent s’inscrire aux services de soutien d’urgence sur ess.gov.bc.ca.

L’incendie de Battleship Mountain est estimé à 24 284 hectares et est considéré comme hors de contrôle. Il a été découvert pour la première fois le 30 août et aurait été causé par la foudre. Environnement Canada affirme que l’incendie est responsable des avis sur la qualité de l’air émis pour la région de Peace River.

Plus au sud, le feu de forêt du sentier Flood Falls près de Hope et le feu de forêt du lac Heather à Manning Park seraient à l’origine d’une grande partie de la fumée.

Le sentier Flood Falls a connu une croissance exponentielle depuis sa découverte le 8 septembre. Il est estimé à 520 hectares au lundi 12 septembre matin. BC Wildfire Service dit que cela a probablement été causé par une personne.

GM Frens

Nous sommes au milieu du mois de septembre et des incendies comme celui-ci ne devraient pas se produire dans une zone qui est essentiellement une forêt tropicale.

Hier soir, j’ai fait un tour en voiture à Hope et j’ai capturé cette scène de l’incendie de Flood Hope depuis le côté ouest du fleuve Fraser. @Kamscan @BCGovFireInfo pic.twitter.com/iCQZGZmK3a — Dave – AlpineLifer 🗻 📷 (@AlpineLifer) 11 septembre 2022

Le feu de forêt de Heather Lake est encore plus important avec environ 5 439 hectares brûlés du côté canadien de la frontière et 4 919 hectares supplémentaires aux États-Unis. On pense que la foudre l’a déclenché le 21 août. Une alerte d’évacuation est en vigueur pour la communauté de cabines d’Eastgate, composée d’environ 100 propriétés.

Environnement Canada affirme que la fumée des deux incendies de forêt contribue à la mauvaise qualité de l’air dans la région métropolitaine de Vancouver, la vallée du Fraser et au-delà.

Pour aggraver les choses, un incendie de forêt de 7 600 hectares dans l’État de Washington et plusieurs autres dans l’Oregon, dont les vents ont soufflé sur l’île de Vancouver et la partie continentale de la Colombie-Britannique

Environnement Canada affirme que la qualité de l’air variera dans la province lundi et dans la semaine, les conditions s’améliorant dans certaines régions et se dégradant dans d’autres.

Son indice air santé montre que les pires conditions à 8 h 30 se trouvent dans l’est de la vallée du Fraser, où, sur une échelle de 10 points, il est classé 10+, ou «risque très élevé». Whistler et Cranbrook à neuf, Squamish à huit et Castlegar à sept sont classés comme « à haut risque ».

Le risque le plus faible se trouve dans le nord-est de la Colombie-Britannique, selon Environnement Canada.

L’agence météorologique indique qu’elle s’attend à ce qu’une tendance au dégagement commence lundi soir, commençant le long de la côte puis se déplaçant vers l’intérieur des terres. Il suggère aux gens de réduire leur temps à l’extérieur si possible tant qu’il reste de la fumée.

Dans toute la Colombie-Britannique, 193 feux de forêt brûlent activement. Soixante-six se trouvent dans le sud-est, 42 sur la côte, 35 autour de Prince George, 31 dans la région de Kamloops, 12 dans le nord-ouest et sept dans la région de Cariboo. On pense que la majorité (85%) a été déclenchée par la foudre, avec 12,4% d’origine humaine et le reste inconnu.

Depuis le début de la saison des feux de forêt, il y a eu 1 489 incendies, brûlant ensemble 86 483 hectares de terrain. Au cours de la dernière décennie, une moyenne de 320 377 hectares ont brûlé par saison de feux de forêt dans la province.

