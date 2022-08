Une grande opportunité, prêt à donner mon 100%, déclare Jyothi Yarraji à la veille du 100 m haies

Jyothi, qui s’entraîne à l’Odisha Reliance Foundation High-Performance Center (HPC) à Bhubaneswar sous la direction de l’entraîneur-chef James Hillier, a réussi un temps de 13,23 secondes à Chypre le 10 mai, brisant le record national de 13,38 secondes créé en 2002.

Le 22 mai, elle a couru 13,11 secondes au Royaume-Uni au Loughborough International Athletics Meet, battant le record qu’elle venait d’établir à Chypre ; et a suivi le 26 mai avec un temps de 13,04 secondes aux Jeux Harry Schulting à Vaught, aux Pays-Bas – sa troisième médaille d’or et son troisième record national en autant de courses.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Ces deux courses brillantes ont propulsé Jyothi au premier plan en tant que prétendante à une médaille lorsqu’elle prend la piste du stade Alexander ici pour les Jeux du Commonwealth de 2022.

Extraits d’une interview avec le coureur de haies le plus prometteur d’Inde :

Q : Comment analysez-vous votre préparation à l’approche des Jeux du Commonwealth ?

R : Les préparatifs étaient principalement axés sur la vitesse, l’équilibre, le fait de ne pas se blesser et de continuer à faire ce qui a fonctionné pour moi dans le passé et qui me permet de donner mon cent pour cent.

Q : Pensez-vous que vous auriez dû courir plus de courses internationales avant les Jeux du Commonwealth ?

R : Oui, cela m’aurait aidé à cent pour cent dans ma préparation pour le CWG. Chaque compétition est importante car elle m’aide à courir plus vite. Courir avec un bon timing est une accumulation progressive et mon corps doit également s’adapter et suivre le courant. L’esprit et le corps s’ajusteront et selon cela, la performance viendra. Chaque compétition me donne beaucoup d’expérience et m’aide à améliorer ma vitesse de manière constante.

Q : Vous vous êtes entraîné au centre de haute performance d’athlétisme de la Odisha Reliance Foundation sous la direction de l’entraîneur-chef James Hillier. Comment l’entraînement au centre de haute performance Reliance Odisha Athletics vous a-t-il aidé ?

R : Le principal pilier de ma vie est la Reliance Foundation HPC et c’est grâce à leur soutien que j’ai la chance de représenter l’Inde. Ils ont déployé beaucoup d’efforts et de soins pour me soutenir, y compris une allocation mensuelle ainsi que des pointes et un kit, de la nourriture et de la nutrition, une salle de sport et des zones de pratique, de physiothérapie et de récupération, ainsi que de nombreuses opportunités internationales pour courir. Ils m’ont aidé avec un développement global – y compris des compétences en communication et des compétences non techniques pour m’aider à me développer en tant que personne de manière holistique, et ce n’est pas seulement pour moi, mais pour tout le monde au HPC, c’est le même soin et les mêmes efforts. En 2020, avant de rejoindre le HPC, j’étais blessé, je ne savais pas si je devais continuer à courir, puis Coach James m’a contacté et m’a expliqué le projet et quelle est la vision du HPC.

Q : Comment l’entraîneur James a-t-il aidé avec les préparations et le travail avec l’entraîneur James ?

R : Coach James et moi avons une relation très forte. Personne d’autre que nous deux ne connaît les efforts que nous avons déployés ensemble et les sacrifices qui ont été consentis. Il comprend ma façon de me préparer et il a continué à m’aider et comprend comment mon corps réagit aux modules d’entraînement et ce que je veux qu’il donne et ce dans quoi je ne suis pas à l’aise, il le laisse de côté. Il est l’entraîneur parfait pour moi et il comprend les situations et travaille pour adapter les plans en fonction de ce sur quoi nous sommes tous les deux d’accord. Il ne s’agit pas d’entraîner mais d’être un mentor et l’entraîneur James est le meilleur dans ce domaine.

Q : Dans quelle mesure êtes-vous sûr de remporter une médaille au CWG 2022 ?

R : C’est une grande opportunité et je suis impatient de faire une bonne et heureuse course. Je ne veux pas me concentrer sur ce qui peut mal tourner, mais je regarde ce que je peux faire de bien et je donne mon cent pour cent.

Q : Quelle est votre ambition dans le sport et dans la vie en général ? Y a-t-il quelque chose que vous désirez ou que vous voulez obtenir ?

R : Ma première ambition est de participer aux Jeux Olympiques et de gagner une médaille pour l’Inde. Quand j’ai commencé à courir, c’est l’étincelle qui m’a poussé à continuer à courir. Ma deuxième ambition est de faire en sorte que plus de jeunes enfants et de filles adoptent l’athlétisme en tant que sport. Nous avons une abondance de talents dans le pays et j’espère pouvoir aider d’une manière ou d’une autre les autres à réaliser leur rêve de représenter le pays. L’athlétisme m’a donné tellement de joie et j’aimerais voir beaucoup plus de gens trouver de la joie dans l’athlétisme.

A LIRE AUSSI| Mises à jour en direct du CWG 2022, jour 7 : Sindhu passe aux huitièmes de finale, Hima Das se qualifie pour les demi-finales du 200 m

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici