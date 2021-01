Une grande nuit pour les démocrates

Les démocrates semblent avoir remporté les deux tours du Sénat en Géorgie la nuit dernière, leur donnant le contrôle du Sénat. Le révérend Raphael Warnock a battu le sénateur Kelly Loeffler d’environ 2 points de pourcentage, selon les estimations du Times. La plupart des organes de presse n’ont pas encore appelé la course entre Jon Ossoff et le sénateur David Perdue, mais Ossoff mène par environ 16 000 voix et les votes exceptionnels proviennent de régions à tendance démocrate.

Et les chances de Joe Biden de signer une législation ambitieuse – pour lutter contre le changement climatique, réduire les inégalités économiques et ralentir la pandémie de coronavirus – se sont également beaucoup accrues.

Certes, leur contrôle du Sénat se fera par la plus étroite des marges – une égalité 50-50, brisée par le vice-président entrant, Kamala Harris. Cette étroitesse signifiera que les démocrates seront rarement capables de surmonter un flibustier et dépendront souvent de leurs sénateurs les plus modérés, comme Joe Manchin de Virginie-Occidentale et Kyrsten Sinema de l’Arizona.

Mais une majorité au Sénat fera toujours une différence profonde pour l’administration Biden. Il pourra adopter des projets de loi de finances et confirmer les juges (dont aucun n’a tendance à être vulnérable aux flibustiers) tant que les démocrates resteront unis.

Mitch McConnell ne sera plus le leader de la majorité au Sénat, avec le pouvoir de décider quels projets de loi seront votés. Chuck Schumer sera en charge, pour la première fois.

Une grande partie de l’agenda économique proposé par Biden pendant la campagne est maintenant en jeu. Et c’était un programme audacieusement progressiste, comprenant des plans pour réduire les coûts médicaux, étendre l’assurance-maladie, créer des emplois dans le secteur manufacturier et promouvoir l’énergie propre, ainsi que pour augmenter les impôts des riches. Nombre de ces politiques – ainsi que des mesures visant à accélérer un programme de vaccination de masse et à accroître la relance économique – peuvent être incluses dans un projet de loi budgétaire cette année.

Avant hier soir, l’élection de 2020 ressemblait à une image résolument mitigée: victoire sur un président sortant pour les démocrates, combinée à une performance étonnamment bonne pour les républicains à vote bas. La nuit dernière n’a pas effacé toutes les bonnes nouvelles pour les républicains, mais cela leur a volé leur plus grand prix – le contrôle du Sénat.