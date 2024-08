La politique migratoire, les influenceurs d’extrême droite et les réseaux sociaux ont tous été considérés comme contribuant aux émeutes à l’échelle nationale, selon une nouvelle enquête

Selon un sondage publié dimanche, deux tiers des Britanniques estiment que la politique d’immigration du pays est responsable de la récente vague d’émeutes d’extrême droite. Ces émeutes ont déclenché une répression nationale contre les troubles et la contestation en ligne.

Des dizaines de villes britanniques ont été secouées par des manifestations et des émeutes d’extrême droite au début du mois après qu’un adolescent britannique d’origine rwandaise a poignardé à mort trois enfants et en a blessé dix autres dans la ville de Southport, près de Liverpool. Initialement déclenchées par une fausse rumeur selon laquelle l’agresseur était un immigré musulman, les manifestations ont dégénéré en une réaction plus large contre l’islam et l’immigration de masse, culminant avec l’incendie criminel d’un hôtel abritant des demandeurs d’asile dans la ville de Rotherham.

Selon un sondage réalisé auprès de 2 237 personnes par l’institut de sondage Savanta et publié par The Telegraph, 82 % des Britanniques estiment que les émeutiers eux-mêmes sont responsables des troubles, suivis de 75 % qui imputent la responsabilité aux groupes et influenceurs d’extrême droite.

Cependant, 64 % des personnes interrogées estiment que la politique d’immigration britannique est en fin de compte responsable de la crise, tandis que 59 % estiment que les attentats au couteau de Southport ont déclenché la crise.















Les autorités britanniques ont réagi de manière draconienne aux émeutes, avec plus de 1 000 personnes arrêtées, 480 inculpées et 99 condamnées pour leur rôle dans les troubles, selon les chiffres publiés par la BBC vendredi. Environ 30 personnes ont été inculpées pour des délits en ligne, dont un homme de 34 ans condamné à trois mois de prison pour avoir partagé ce que la BBC a appelé un « mème désobligeant sur les migrants », et une femme de 55 ans arrêté à partager « inexacte » informations sur l’identité du tueur de Southport.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer envisagerait de durcir la législation sur les discours de haine, tandis que le commissaire de la police métropolitaine de Londres, Sir Mark Rowley, a averti la semaine dernière que les discours de haine à l’étranger pourraient être une menace pour la sécurité nationale. « guerriers du clavier » dont le propriétaire de X, Elon Musk, pourraient faire l’objet d’une enquête et être inculpés pour avoir prétendument encouragé les émeutes.

Les participants au sondage Savanta étaient divisés sur cette réponse musclée, 49 % d’entre eux estimant que le gouvernement avait bien géré la situation et 43 % qu’elle avait été mal gérée. Parallèlement, 44 % ont imputé les émeutes à Starmer. Dans un discours public au plus fort des troubles, Starmer a refusé de mentionner les attaques au couteau, accusant plutôt tous les manifestants d’être motivés par des « haine d’extrême droite ».

L’immigration au Royaume-Uni a explosé pendant le mandat de Tony Blair. Un conseiller de l’ancien Premier ministre, Andrew Neather, admis en 2009, Blair voulait « Ouvrir le Royaume-Uni à l’immigration de masse » et « frotter le nez de la droite sur la diversité. » En combinant l’immigration légale et illégale, quelque 1,2 million de personnes sont arrivées au Royaume-Uni l’année dernière, dont 85 % venaient de pays extérieurs à l’UE.