Une grande idée d’IA et de robotique qui a séduit Walmart et Softbank

« Nous partageons la même vision : aller grand et aller vite », a déclaré Rick Cohen, PDG de Symbotic. « Nous pensons que ce marché est énorme. »

Softbank détient plus de 8 % de Symbotic, selon les données de Robert W. Baird, et l’a introduit en bourse par l’intermédiaire d’une société d’acquisition à vocation spéciale l’année dernière. Softbank détient également 65 % de l’entreprise GreenBox, lancée grâce à un investissement de 100 millions de dollars des deux sociétés. Walmart détient 11 % supplémentaires de Symbotic, selon une déclaration de procuration de la société de robotique, et est de loin son plus gros client jusqu’à ce que l’entreprise GreenBox se développe, représentant près de 90 % des revenus.

« Si nous voulons que Vikas soit officiellement cité à ce sujet, l’interview devra rester centrée sur GreenBox, et non sur d’autres sujets liés à SoftBank », a écrit Schwarz dans un e-mail.

Chez GreenBox, la technologie est la clé, a déclaré Giordano. Et contrairement à WeWork, qui souhaitait que les gens changent la façon dont ils utilisent les bureaux, Symbotic et GreenBox visent à permettre aux entreprises qui exploitent déjà des entrepôts d’augmenter leur efficacité et leurs bénéfices, a-t-il déclaré.

Comme WeWork, GreenBox est une promesse de fusionner technologie et immobilier. En effet, son argumentaire de vente « entrepôt en tant que service » rappelle presque exactement le slogan « espace en tant que service » du prospectus d’introduction en bourse de WeWork de 2019. La grande différence : avec WeWork, les analystes externes ont eu du mal à identifier quel avantage technologique WeWork avait jamais offert à ses clients par rapport au travail à domicile ou dans des bureaux traditionnels, sans parler d’un avantage qui justifiait sa valorisation maximale de 47 milliards de dollars. WeWork vaut aujourd’hui moins de 150 millions de dollars et est désormais sous surveillance en matière de faillite, car l’entreprise a averti en août de son incapacité potentielle à rester « une entreprise en activité » et a récemment cessé de payer les intérêts sur la dette, demandant aux prêteurs de négocier.

Cela pourrait même effacer le souvenir de l’investissement de gestion immobilière commerciale le plus désastreux jamais réalisé par Softbank, la célèbre société de partage de bureaux WeWork.

« J’ai vu beaucoup de technologies robotiques et je n’ai jamais rien vu de pareil de ma vie », a déclaré Joseph Giordano, analyste chez TD Cowen. « Par rapport à ce qu’il remplace, c’est comme le jour et la nuit. »

Symbotic, une entreprise qui a déjà généré de la chaleur sur le marché en vendant des systèmes de gestion d’entrepôt robotisés alimentés par l’IA à des clients tels que Walmart , Cible et d’Albertson , s’associe à Softbank pour jouer sur un marché potentiellement géant et transformateur. Les deux hommes s’associent dans une coentreprise appelée GreenBox Systems, qui promet de fournir une logistique et un entreposage basés sur l’IA à des entreprises beaucoup plus petites, en les fournissant sous forme de service dans des installations partagées par différentes entreprises. Selon eux, il s’agit d’un marché de 500 milliards de dollars et d’un exemple du type de changement que l’IA peut apporter à l’économie dans son ensemble.

Le géant du capital-risque Softbank a réalisé un gain de plus de 15 milliards de dollars sur son accord d’achat d’Arm Holdings en 2016 lorsque la société de semi-conducteurs permettant l’intelligence artificielle est devenue publique le mois dernier. Mais peu d’investisseurs connaissent « l’autre » gros investissement de Softbank dans l’IA, Symbotic, fabricant de logiciels et de robots basé à Wilmington, dans le Massachusetts, dans lequel Walmart a lui-même pris une participation importante.

Symbotic a suscité l’enthousiasme des marchés boursiers avant même l’accord GreenBox. Ses actions sont en hausse de 190 % cette année. Les ventes au cours de son dernier trimestre ont grimpé de 77 % et les commandes pour ses systèmes de gestion d’entrepôt existants ont grimpé à 12 milliards de dollars – un retard qu’il faudrait des années à l’entreprise pour combler. Ajoutez à cela les 11 milliards de dollars de logiciels Symbotic et de services de suivi que GreenBox s’est engagé à fournir. acheter sur six ans en juillet, et ce carnet de commandes s’élève à 23 milliards de dollars pour une entreprise qui s’attend à son premier exercice de chiffre d’affaires d’un milliard de dollars au cours de l’exercice 2023, et à atteindre le seuil de rentabilité sur la base de l’EBITDA pour la première fois en tant qu’entreprise publique au quatrième trimestre. .

Le produit en est la raison, disent les analystes.

À des prix allant de 25 à des centaines de millions de dollars, selon une conférence téléphonique organisée par Symbotic avec des analystes en juillet, un système Symbotic associe jusqu’à des dizaines de robots autonomes qui se déplacent dans les entrepôts à des vitesses allant jusqu’à 40 km/h, déplaçant et déchargeant les cartons des palettes. et la préparation des commandes avec un logiciel d’IA qui optimise l’emplacement dans un entrepôt pour placer les caisses individuelles de marchandises et permet d’emballer les boîtes jusqu’au plafond de l’entrepôt, a déclaré Giordano, gaspillant ainsi beaucoup moins d’espace dans le bâtiment.

Le système fonctionne un peu comme un lecteur de disque qui utilise l’intelligence pour stocker efficacement les données et récupérer les bonnes données à la demande – mais avec des boîtes remplies de choses. Et un grand entrepôt peut utiliser plusieurs systèmes différents, accumulant ainsi l’investissement nécessaire pour démarrer.

Étant donné que le système de Symbotic peut facilement suivre l’inventaire jusqu’à la caisse, l’endroit où les produits sont placés peut être comparé beaucoup plus facilement aux commandes entrantes, ce qui permet d’automatiser davantage la préparation des commandes. Il peut également adapter la conception des palettes sortantes à la disposition du magasin vers lequel la palette est dirigée, accélérant ainsi le déchargement et le stockage en rayon, a déclaré Klappich.

Mais la plus grande innovation permise par la technologie réside dans les modèles économiques plutôt que dans la technologie elle-même. Cela ne s’est pas encore répandu en dehors des entreprises géantes, mais Giordano et Mason disent qu’ils pensent que ce sera le cas.

La précision de l’IA permettra à plusieurs entreprises de partager le même entrepôt, et même de mélanger leurs marchandises pour une expédition efficace et sans confusion, tout comme le cloud computing permet à plusieurs clients de partager les mêmes serveurs informatiques, a déclaré Mason.

« En partageant l’infrastructure, vous pouvez vous éloigner du secteur des infrastructures et vous concentrer sur ce qui est important pour vous », a déclaré Klappich. « L’automatisation à plus grande échelle sans dépenses en capital a été un défi. »

Né d’un travail furtif avec Walmart, créant un multimilliardaire

L’idée est née d’une vision que Cohen avait lorsqu’il dirigeait l’entreprise familiale de distribution de produits alimentaires, C&S Wholesale Grocery, dont il a fait croître son chiffre d’affaires annuel de 33 milliards de dollars, contre 14 millions de dollars depuis 1974. Symbotic a été fondée en 2006 et a travaillé en mode furtif pendant des années. tout en peaufinant ses prototypes avec Walmart.

« J’ai passé toute ma vie dans l’externalisation et [logistics] des affaires avec C&S, donc cela – la capacité de gérer des entrepôts pour les gens – a toujours été à l’ordre du jour, a déclaré Cohen lors de l’appel des analystes en juillet. « Nous avons dit que nous allions d’abord nous occuper de Walmart. …Nous commençons maintenant à dire que je pense que nous pouvons faire plus. »

Symbotic et C&S ont fait de Cohen, 71 ans, l’un des hommes les plus riches d’Amérique, avec une valeur nette oscillant autour de 15,9 milliards de dollars, selon Forbes.

Symbotic s’est associé à Softbank pour créer GreenBox afin de préserver son propre capital, a déclaré Cohen aux analystes. La coentreprise était initialement capitalisée à 65 % par Softbank et à 35 % par Symbotic, pour un total de 100 millions de dollars. Les analystes affirment que l’entreprise nécessitera beaucoup plus de capitaux, éventuellement levés en demandant à GreenBox elle-même d’emprunter de l’argent sur le marché obligataire. Symbotic a déclaré qu’il utiliserait sa part des bénéfices issus des ventes à GreenBox pour maintenir sa participation dans la coentreprise autour de 35 %.

« La question est : qui a le capital pour tout mettre en place ? » » dit Klappich. « Softbank pourrait être la clé car ils ont des poches profondes. »

La coentreprise achètera des logiciels à Symbotic, puis se redressera et vendra l’espace d’entrepôt, l’équipement et les services associés sous forme de package aux locataires.

De nombreuses questions demeurent, et les menaces potentielles d’Amazon et du capital-investissement

Beaucoup d’autres choses sur la nouvelle société restent inconnues, à commencer par l’identité de son directeur général, qui n’a pas encore été annoncée, a déclaré Mason. L’entreprise pourrait soit développer des entrepôts, soit les louer, même si Symbotic a déclaré qu’elle les louerait probablement principalement. Le prix de l’entrepôt en tant que service n’est pas divulgué.

Mais la montée en puissance de Greenbox fait plus que doubler le marché potentiel de Symbotic et double presque son carnet de commandes. Symbotic a déclaré que son marché total était d’environ 432 milliards de dollars, un chiffre répété par Bill Boyd, directeur de la stratégie, lors de la conférence téléphonique lors de l’annonce de l’alliance GreenBox. Les premiers utilisateurs seront dans des secteurs tels que l’épicerie et les produits emballés, Symbotic se développant au fil du temps dans les produits pharmaceutiques et électroniques, selon le dossier réglementaire fédéral annuel de Symbotic cette année.

Le marché des GreenBox pour les petites entreprises représente une demande potentielle supplémentaire de 500 milliards de dollars, a déclaré Klappich de Gartner. Les estimations sont basées sur le nombre d’entrepôts dans ces secteurs, le pourcentage probable d’entrepôts dans chacun d’entre eux dont les propriétaires peuvent se permettre la technologie, soit indépendamment, soit via GreenBox, et le prix moyen des systèmes de type Symbotic.

Le troisième trimestre de l’exercice financier de l’entreprise, qui se termine en octobre, illustre la manière dont les bénéfices de l’entreprise pourraient augmenter. Les revenus ont bondi de 77 % à 312 millions de dollars, et sa perte avant intérêts, impôts et dépenses hors trésorerie pour dépréciation et amortissement s’est réduite à 3 millions de dollars. Mason affirme que la société deviendra rentable sur la base de l’EBITDA au cours de l’exercice qui débutera cet automne, avant le début des commandes de GreenBox, et que l’EBITDA sera « de l’ordre de la moitié » en pourcentage des ventes d’ici l’année suivante.

Les clients peuvent économiser de l’argent tout au long de l’entrepôt, a déclaré Klappich.

Giordano a estimé les économies à huit heures de travail par camion sortant. La technologie peut également réduire les coûts de location d’espace en permettant aux marchandises d’être emballées plus près les unes des autres et empilées plus haut.

L’utilisation de l’installation en tant que service permettra aux entreprises saisonnières de réduire l’espace et le temps passé par les robots qu’elles utilisent pendant les périodes creuses, plutôt que de les transporter toute l’année. L’entrepôt devrait fonctionner avec beaucoup moins de travailleurs, a déclaré Giordano. Et GreenBox paiera pour les mises à niveau des robots et des logiciels toutes les quelques années, plutôt que d’obliger les locataires à investir davantage, a-t-il déclaré.

Walmart a conduit les investisseurs dans une visite de son entrepôt de Brooksville, en Floride, en avril, et a déclaré que les investissements technologiques tels que l’alliance Symbotic permettront aux bénéfices de croître plus rapidement que les ventes. Plus de la moitié du volume de distribution transitera par des centres automatisés d’ici trois ans, améliorant ainsi les coûts unitaires d’environ 20 % puisque les deux tiers des magasins sont desservis par des systèmes automatisés. L’entreprise a peu parlé de l’impact sur l’emploi, mais le PDG Doug McMillon a déclaré que l’emploi global devrait rester à peu près au même niveau mais se déplacer vers la livraison depuis les entrepôts.

La concurrence arrivera bientôt, estiment les analystes. Construire quelque chose comme Symbotic, et surtout le déplacer dans un domaine où des entreprises autres que les géants mondiaux peuvent se le permettre, nécessite une combinaison de technologie, d’argent et de vision, a déclaré Klappich.

Amazon pourrait se développer dans ce secteur, en utilisant son expertise en matière d’entreposage dans un service qui ressemble à son modèle économique d’hébergement Web, ou des sociétés de capital-investissement inondées de liquidités à investir pourraient acquérir des combinaisons d’entreprises pour produire des produits et des modèles économiques concurrents, a déclaré Klappich.

Pour Softbank, les bénéfices si GreenBox fonctionne sont potentiellement énormes. Les analystes prévoient en moyenne que les actions de Symbotic augmenteront encore de 53 % au cours de la prochaine année après avoir reculé au milieu des récentes craintes de récession, selon l’agrégateur de notations TipRanks. Avec les estimations post-IPO affirmant que les actions d’Arm vont stagner, et en tenant compte du fait que Softbank a payé 36 milliards de dollars pour Arm en 2016, il est possible que Symbotic soit finalement la plus grande victoire, au moins en pourcentage, comme le 65 La part en % de GreenBox augmente en valeur.