Une grande fuite de prix gâche l’événement Samsung Galaxy Unpacked

Alors que la plupart d’entre nous attendent patiemment le 11 août et le grand événement Galaxy Unpacked de Samsung, leakster Evan Blass avait d’autres plans et a partagé des rendus plus détaillés des produits qui devraient être lancés avec leurs détails de prix européens.

N’oubliez pas que la tarification n’est presque jamais une conversion directe entre les marchés et les devises. https://t.co/MLvLUynwjG pic.twitter.com/fdbRvnySu6 – Evan (@evleaks) 3 août 2021

Tout d’abord, les deux pliables – Galaxy Z Fold3 et Z Flip3. La variante de base Z Fold3 probablement avec un stockage de 256 Go est répertoriée pour 1 899 € tandis que le niveau de stockage supérieur de 512 Go est de 1 999 €. Plus impressionnant encore, le stockage 128 Go Z Flip3 commence à 1 099 € tandis que le modèle 256 Go coûtera 1 149 €. Nous devons encore attendre et voir si ces rumeurs de prix tiennent, mais elles correspondent certainement aux rumeurs précédentes d’un duo pliable plus abordable.

Nous avons également droit à plusieurs rendus officiels du Z Flip3 dans ses couleurs violet, jaune, vert et noir.

Evan Blass a également partagé les prix de la Galaxy Watch4 Classic dans ses tailles 40 mm et 44 m, la première à 379 € et la seconde à 409 €. Les Galaxy Buds2 sont cotés à 159 €.