Une grande entreprise de distribution, d’emballage et de stockage pourrait venir à DeKalb – Shaw Local

DeKALB— Les chefs de projet à l’origine de la construction potentielle d’un développement estimé à 1,2 million de pieds carrés et 900 000 pieds carrés pourraient chercher à s’implanter à DeKalb.

La Commission de planification et de zonage DeKalb devrait examiner le projet, que les dirigeants de la ville appellent le projet Wildcat, lors de sa réunion, fixée à 18 heures lundi au Bibliothèque publique DeKalb309, rue Oak.

Les chefs de projet présenteront leur argumentaire au panel pour la construction d’une paire de bâtiments sur environ 160 acres à l’angle nord-ouest des routes Peace et Gurler pour accueillir une importante entreprise de distribution, d’emballage et de stockage et des utilisations accessoires.

Le projet Wildcat serait une extension du ChicagoWest Business Center, qui abrite déjà le Meta Data Center et Ferrare.

La construction du développement potentiel serait gérée en deux phases, les travaux sur le site du bâtiment de 1,2 million de pieds carrés commençant en septembre tout en visant une date d’achèvement prévue en 2025. La phase II est de nature conceptuelle pour le moment et sera être raffiné à une date ultérieure, mais le plan peut consister en un bâtiment construit en deux phases totalisant environ 900 000 pieds carrés.

Le projet Wildcat nécessitera l’annexion de la propriété et le rezonage du quartier résidentiel unifamilial au quartier industriel de développement prévu afin de poursuivre la construction. Les chefs de projet auraient également besoin que le comité prenne en considération quatre écarts par rapport à l’ordonnance de développement unifiée de la ville concernant la hauteur des bâtiments, le taux de couverture du site, les dimensions des places de stationnement et les bordures de trottoir.

Le personnel de la ville recommande fortement l’approbation du développement au conseil municipal de DeKalb, selon documents de la ville publiés avant la réunion de la commission de lundi.