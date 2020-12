Aujourd’hui, neuf mois après le début d’une contagion qui a interrompu la plupart des rassemblements publics et décimé les arts de la scène, Mme Koh, qui a vu s’évaporer l’équivalent d’un an de réservations, joue de la musique depuis son salon et reçoit des coupons alimentaires.

Avec une technique éblouissante, elle a mené une carrière dont tout aspirant diplômé de Juilliard rêverait: jouer avec des orchestres de premier plan, enregistrer de nouvelles œuvres et se produire sur certaines des scènes les plus prestigieuses du monde.

La douleur peut être trouvée dans presque tous les coins de l’économie. Des millions de personnes ont perdu leur emploi et des dizaines de milliers d’entreprises ont fermé depuis la propagation de la pandémie de coronavirus aux États-Unis. Mais même en ces temps extraordinaires, les pertes dans les arts du spectacle et les secteurs connexes ont été stupéfiantes.

La nouvelle aide à la relance de 15 milliards de dollars pour les salles de spectacle et les institutions culturelles que le Congrès a approuvée cette semaine – qui a été jetée dans les limbes après que le président Trump a critiqué le projet de loi – ne mettra pas fin au chômage de masse des artistes interprètes de sitôt. Et il ne prolonge l’aide fédérale au chômage qu’à la mi-mars.

Au cours du trimestre se terminant en septembre, lorsque le taux de chômage global était en moyenne de 8,5%, 52% des acteurs, 55% des danseurs et 27% des musiciens étaient sans travail, selon le National Endowment for the Arts. En comparaison, le taux de chômage était de 27% pour les serveurs; 19 pour cent pour les cuisiniers; et environ 13 pour cent pour les vendeurs au détail au cours de la même période.

Le salaire annuel médian des musiciens et chanteurs à plein temps était de 42 800 $; c’était 40 500 $ pour les acteurs; et 36 500 $ pour les danseurs et les chorégraphes, selon une analyse du National Endowment for the Arts. De nombreux artistes occupent d’autres emplois pour gagner leur vie, souvent dans les industries de la restauration, de la vente au détail et de l’hôtellerie – où le travail s’est également tari.

Ils font partie intégrante des économies et des communautés locales dans tous les coins de l’Amérique rurale, suburbaine et urbaine, et ils voient le travail et les moyens de subsistance de leur vie disparaître soudainement.