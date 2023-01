Une grande compagnie d’électricité avertit les Britanniques de s’attendre à six heures de coupures de courant si le pays doit rationner l’énergie

Une compagnie d’électricité MAJEURE a averti les Britanniques de s’attendre à six heures de coupures de courant si la nation avait besoin de rationner l’énergie.

UK Power Networks, qui couvre des millions de foyers à Londres et dans le sud-est, a émis des avis admettant que la situation énergétique est “difficile”.

UK Power Networks a averti les Britanniques de s’attendre à six heures de coupures de courant si le pays devait rationner l’énergie Crédit : Getty

Les clients ont été avertis de garder les téléphones portables complètement chargés Crédit : Alamy

L’entreprise, qui gère les câbles et les lignes électriques, a averti les familles de se procurer une torche, de garder les téléphones portables complètement chargés et de s’assurer qu’elles ont suffisamment de vêtements chauds pendant l’hiver.

Un e-mail envoyé hier les a également exhortés à s’assurer qu’ils avaient de la nourriture qui n’avait pas besoin d’être chauffée.

Mais il dit qu’une pénurie d’énergie cet hiver reste peu probable.

L’e-mail, envoyé aux clients vulnérables, indiquait: “Bien que cet hiver devrait être difficile, rien ne garantit que des mesures d’urgence seront nécessaires.”

Il ajoute : “Les coupures de courant peuvent être rares, mais elles peuvent se produire toute l’année, il est donc important que vous soyez préparé et que vous sachiez quoi faire.”

Il avertit s’ils se produisent que l’alimentation sera coupée pendant au moins trois heures à la fois, une ou deux fois par jour.

L’e-mail de conseil continue: “Gardez un téléphone portable complètement chargé (si vous en avez un) afin de pouvoir l’utiliser pour vous connecter aux mises à jour ou appeler si vous avez une coupure de courant.”

Le gouvernement a déclaré que les messages étaient “purement préventifs”.

Un porte-parole a déclaré: «Le Royaume-Uni dispose d’un système énergétique sûr et diversifié, et nous sommes confiants dans nos plans pour protéger les ménages et les entreprises, y compris les ménages vulnérables, dans tous les scénarios cet hiver.

“Ces messages sont purement préventifs et font partie de procédures établies de longue date pour gérer l’événement hautement improbable d’une perturbation majeure.”

UK Power Networks a été contacté pour commentaires.