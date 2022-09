Une grande compagnie aérienne autorise le personnel masculin à porter des jupes

Virgin Atlantic permet à son personnel de porter n’importe quel uniforme dans lequel ils se sentent à l’aise

Dans le but de devenir “la compagnie aérienne la plus inclusive du ciel”, La britannique Virgin Atlantic a abandonné mercredi les règles exigeant que son personnel porte des uniformes sexospécifiques. Cela signifie que le personnel masculin peut désormais porter des jupes rouges pour travailler.

La société, qui appartient au milliardaire Richard Branson, a annoncé qu’elle mettrait à jour ses politiques d’identité de genre pour “champion de l’individualité”, permettant à ses employés de porter des vêtements qui “exprime comment ils s’identifient.”

Selon le communiqué de presse de la compagnie aérienne, le personnel est désormais libre de choisir n’importe quel uniforme approuvé par la compagnie, « peu importe leur sexe, leur identité de genre ou leur expression de genre ». Les uniformes ont été créés pour Virgin par la designer britannique Dame Vivienne Westwood.

Les politiques mises à jour offrent également la possibilité au personnel et aux passagers de Virgin Atlantic de porter des badges pronominaux pour s’assurer qu’ils sont traités en tenant compte de leur identité de genre.

Les systèmes de billetterie de la compagnie aérienne permettront également aux personnes ayant un marqueur non sexiste dans le passeport d’utiliser les codes de genre « U » ou « X » sur leur réservation, ainsi que le titre non sexiste « Mx ». Cette fonctionnalité, cependant, n’est disponible que dans une poignée de pays, dont les États-Unis, l’Inde et le Pakistan.

De plus, Virgin Atlantic a mis à jour son « politiques d’inclusion trans » permettant aux membres de cette communauté de s’absenter pour des traitements médicaux liés à la transition de genre et leur permettant de choisir des vestiaires et des douches.

Cette décision a cependant été critiquée par certains membres du public qui considèrent la décision comme controversée ou même voir c’est comme “a réveillé la folie.”

La modification des politiques de Virgin Atlantic intervient après que les principales compagnies aériennes américaines ont accepté en juillet de mettre à jour leurs systèmes d’ici 2024 pour permettre aux clients d’acheter des billets avec un “X” marqueur de genre, ce qui signifie que le passager ne se considère ni comme un homme ni comme une femme.