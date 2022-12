Une grande chaîne d’épicerie canadienne affirme que la cyberattaque a coûté 25 millions de dollars

La société mère de la chaîne d’épiceries Sobeys a déclaré qu’une cyberattaque le mois dernier coûterait 25 millions de dollars.

L’exploitant de l’épicerie a divulgué l’estimation dans les résultats du deuxième trimestre publiés jeudi par Empire Co.

“Empire estime, sur la base des informations disponibles, que l’impact financier sur le bénéfice net annuel de l’exercice 2023 sera d’environ 25 millions de dollars, net des recouvrements d’assurance”, a déclaré la société.

Le rapport ne précise pas la nature de l’attaque, s’il s’agissait d’un ransomware ou si une rançon a été payée.

L’entreprise possède 1 500 magasins à travers le Canada, dont Sobeys, Lawtons, IGA, Safeway, Foodland, FarmBoy, Needs et d’autres épiceries. Empire a annoncé avoir gagné 189,9 millions de dollars au cours de son dernier trimestre, en hausse de 8% par rapport aux 175,4 millions de dollars du même trimestre l’an dernier.

Les employés ont déclaré à CBC News que la cyberattaque impliquait un logiciel de rançon et avait provoqué des troubles dans les magasins appartenant à Empire à travers le pays. Le personnel des pharmacies en magasin n’a pas pu accéder à leurs ordinateurs pour remplir les ordonnances pendant plusieurs jours après l’attaque et certains points de vente ont manqué d’articles.

La société enquête toujours pour savoir si les données personnelles des clients ont été volées lors de l’attaque.

S’il constate que des données ont été supprimées, il prendra des mesures auprès des régulateurs de la confidentialité et des personnes concernées, a-t-il déclaré.

“La société considère la protection des informations personnelles comme extrêmement importante.”

Attaque du 4 novembre

Sobeys a été frappé par ce qu’il appelle maintenant un “événement de cybersécurité” le 4 novembre.

Il était auparavant décrit comme un « problème de systèmes de technologie de l’information ».

Empire affirme que des experts en cybersécurité ont été immédiatement embauchés, la source isolée et des mesures prises pour empêcher une nouvelle propagation.

Les services de pharmacie ont été fermés pendant quatre jours.

Les caisses automatiques, les cartes-cadeaux et les points ont été touchés pendant environ une semaine, a indiqué la société.

Le PDG d’Empire, Michael Medline, a déclaré que le communiqué de presse initial de la société “était aussi précis que possible pour des raisons de sécurité”.

Il a refusé de fournir plus de détails, affirmant que “nous n’éluciderons pas davantage ce sujet au-delà de ces remarques préparées dans notre divulgation publiée”.

Medline a déclaré jeudi aux analystes que “nos clients auraient remarqué très peu de changements dans leur expérience d’achat habituelle. Nous sommes en mesure de servir pleinement les clients depuis plusieurs semaines maintenant et nous sommes en très bonne position pour aider les clients à célébrer les fêtes”.

Le directeur financier d’Empire, Matt Reindel, a déclaré que la société ne fournirait pas le coût total de l’attaque. Le chiffre de 25 millions de dollars est après les paiements d’assurance prévus.

Cela inclut la perte de produit et les coûts directs tels que les technologies de l’information, les dépenses professionnelles et les frais juridiques. Empire a déclaré qu’il avait une cyber-assurance, mais qu’il pourrait y avoir un décalage entre “l’engagement des coûts et la confirmation du produit de l’assurance”.

Il affirme que l’attaque n’aura pas d’impact significatif sur ses résultats en 2023.