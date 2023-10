Une grande centrale à charbon sud-africaine redémarre alors que les autorités cherchent à atténuer les pannes de courant massives

Les responsables sud-africains espèrent que la reprise progressive de l’une des plus grandes centrales électriques au charbon du pays réduira les pannes d’électricité paralysantes.

Au moins deux unités de la centrale électrique de Kusile ont été restaurées au cours des trois dernières semaines, ajoutant 1 600 mégawatts au réseau national et réduisant les coupures d’électricité récurrentes, qui peuvent durer jusqu’à 12 heures par jour.

Les unités sont hors service depuis leur panne en octobre de l’année dernière, contribuant de manière significative aux pannes d’électricité, connues en Afrique du Sud sous le nom de délestage.

Les deux unités ont été restaurées près de deux mois avant la date prévue et deux autres devraient être remises en service avant la fin de l’année, ont indiqué les responsables.

Même s’il est peu probable que la reprise complète de la centrale électrique mette fin à toutes les pannes d’électricité, elle est considérée comme une étape importante vers la résolution de la crise de l’électricité qui a gravement affecté les ménages et l’économie du pays.

La centrale électrique de Kusile dispose de six unités de production capables de produire chacune 800 mégawatts, ce qui en fait l’une des plus grandes centrales électriques au charbon au monde avec une capacité totale de 4 800 mégawatts d’électricité.

« Les deux unités ajoutent 1 600 mégawatts au réseau, améliorant ainsi la capacité de production disponible. Cela signifie qu’Eskom est sur la bonne voie pour réduire et finalement mettre fin aux délestages », a déclaré mardi Daphne Mokwena, porte-parole de la compagnie d’électricité Eskom.

Le gouvernement reste sous pression pour rendre Kusile et une autre centrale électrique, Medupi, pleinement opérationnelles.

Les retards de construction, les dépassements de coûts et les allégations de corruption ont assiégé les deux centrales électriques depuis le début de leur construction en 2007.

L’Afrique du Sud s’est engagée à passer d’une forte dépendance au charbon pour la production d’électricité à des sources plus propres, notamment l’énergie solaire, éolienne et le stockage par batteries. La transition a obtenu des promesses de financement pouvant atteindre 8,5 milliards de dollars de la part de la France, du Royaume-Uni, de l’Allemagne, des États-Unis et de l’Union européenne.

Cependant, la crise électrique que traverse le pays a conduit le gouvernement à envisager de prolonger la durée de vie de ses centrales électriques vieillissantes.

Le pays a également lancé un programme visant à obtenir davantage d’électricité auprès des pays voisins.