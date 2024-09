Une grande base de données sur le cancer spécifique à l’Inde est mise en ligne

Un projet national public-privé en Inde a introduit ce qui pourrait être la première base de données multiomique complète sur le cancer du pays quinze ans après sa création.

L’Indian Cancer Genome Atlas (ICGA) se concentre sur l’étude de la biologie du cancer spécifique à la population indienne afin de créer des ensembles de données pouvant être utilisés pour développer des protocoles de traitement personnalisés.

Basé sur un communiqué de presse, le portail ICGA en libre accès comprend initialement des données cliniquement annotées sur les profils d’ADN, d’ARN et de protéines des patientes atteintes d’un cancer du sein, ainsi que leurs antécédents de traitement et leurs résultats. D’ici l’année prochaine, les données disponibles passeront des 50 patients actuels à plus de 500.

« Ces données sont librement accessibles à la communauté mondiale des chercheurs, conformément aux lignes directrices PRIDE de l’Inde, qui promeuvent le partage éthique et la collaboration dans la recherche sur le cancer », indique un communiqué de presse.

Le portail a été construit sur la base de la plateforme cBioPortal for Cancer Genomics développée par le Memorial Sloan Kettering Cancer Center à New York.

LA PLUS GRANDE TENDANCE

Les chercheurs en santé et en médecine en Inde s’appuient depuis longtemps sur des bases de données provenant de sources mondiales. « Historiquement, les traitements contre le cancer en Inde étaient basés sur des ensembles de données occidentales. Cependant, les cancers chez les patients indiens peuvent différer considérablement au niveau moléculaire », a déclaré l’ICGA.

Il y a deux ans, l’organisme indien le plus important en matière de recherche biomédicale, le Le Conseil indien de la recherche médicale a commencé à créer des ensembles de données représentant la diversité indienne. Ces ensembles de données, notamment, soutiendront le développement et l’intégration des technologies d’IA dans les soins de santé.

En 2023, l’Inde a enregistré plus de deux millions de nouveaux cas de cancer, soit le troisième plus grand nombre au monde. Une détection tardive et une intervention médiocre seraient à l’origine de cette tendance.

Les technologies numériques ont été identifiées comme une solution au problème croissant du cancer en Inde. Le Le Centre Koita d’oncologie numérique, créé par le National Cancer Grid, soutenu par le gouvernement, est l’un de ces centres créés pour promouvoir la numérisation des soins contre le cancer dans le pays.

SUR LE DOSSIER

« Le cancer nous touche tous, et le besoin de traitements plus efficaces et personnalisés – particulièrement adaptés aux facteurs génétiques et environnementaux uniques en Inde – est urgent. Ce portail donnera aux chercheurs des données cruciales pour faire progresser la recherche personnalisée sur le cancer et obtenir de meilleurs résultats thérapeutiques. » a commenté le Dr Anand Deshpande, directeur non exécutif de l’ICGA.