Une grande actrice iranienne publie une photo provocante sans foulard

L’une des actrices les plus en vue d’Iran a publié mercredi une image d’elle-même sur les réseaux sociaux sans le foulard obligatoire pour les femmes dans la république islamique.

L’acte de défi apparent de Taraneh Alidoosti survient alors que des semaines de manifestations ont secoué le pays depuis la mort de Mahsa Amini. La femme iranienne kurde de 22 ans est décédée à la mi-septembre après avoir été arrêtée par la police des mœurs à Téhéran pour avoir prétendument bafoué les règles vestimentaires strictes du pays pour les femmes.

Alidoosti, l’une des actrices les plus connues restant en Iran et qui a publiquement soutenu le mouvement de protestation, a publié l’image d’elle-même avec la tête découverte sur son compte Instagram officiel.

Elle tenait un slogan en langue kurde du mouvement de protestation disant “Jin. Jiyan. Azadi.” (Femme. Vie. Liberté.).

Alidoosti est une star régulière des films du réalisateur primé Asghar Farhadi, dont “The Salesman”, qui a remporté l’Oscar du meilleur film en langue étrangère en 2017.

Il y a quelques jours sur Instagram, l’actrice a juré de rester dans son pays natal à “n’importe quel prix”, affirmant qu’elle prévoyait d’arrêter de travailler et de soutenir à la place les familles des personnes tuées ou arrêtées lors de la répression des manifestations.

“C’est moi qui reste ici et je n’ai pas l’intention de partir”, a déclaré l’homme de 38 ans, niant avoir un passeport ou une résidence étrangère.

Dit-elle:

Je resterai, j’arrêterai de travailler. Je serai aux côtés des familles des prisonniers et des personnes tuées. Je serai leur avocat. Je me battrai pour ma maison. Je paierai n’importe quel prix pour défendre mes droits et, plus important encore, je crois en ce que nous construisons ensemble aujourd’hui.