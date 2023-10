Une grand-mère voleuse a volé 163 000 £ à son patron pour financer des vacances en caravane, des voyages en Espagne et un bar

Une GRAN a volé 163 000 £ à son patron pour financer des vacances en caravane, des voyages en Espagne et son propre bar.

Patricia Bennett, 69 ans, a détourné de l’argent vers trois comptes différents de l’entreprise d’installation électrique pour laquelle elle travaillait depuis 23 ans.

Patricia Bennett a volé 163 000 £ à son patron pour financer des vacances en caravaning et des voyages en Espagne Crédit : Cavendish

Elle a été découverte après avoir pris sa retraite de son poste de gestionnaire de comptes et son successeur a découvert des transactions suspectes remontant à 13 ans.

Des publications sur les réseaux sociaux la montraient se vantant de ses vacances au Royaume-Uni et à l’étranger, et même des images d’un bar qu’elle et son mari sans méfiance avaient construit dans leur jardin.

Son ancien patron a déclaré qu’il se sentait trahi par les actions de quelqu’un qu’il considérait comme un ami.

Bennett, de Hindley Green, Gtr Manchester, a reconnu la fraude devant le tribunal de la Couronne de Bolton et a été condamné à 18 mois.

Elle fera également face à une audience sur les produits de la criminalité.

Le juge chargé de la détermination de la peine, Martin Walsh, lui a déclaré : « Cette affaire est une tragédie non seulement pour vous et votre famille, mais aussi pour les victimes de votre malhonnêteté soutenue.

« Vous avez été chargé de gérer les affaires financières de cette petite entreprise familiale, mais vous étiez régulièrement responsable de détournements frauduleux de fonds vers votre propre compte bancaire.

« Le fait que les transactions aient été d’une taille relativement modeste aurait contribué dans une certaine mesure à garantir que vous ne soyez pas détecté plus tôt.

« Je reconnais le profond sentiment de difficultés que la prison causera à vous et à votre famille – mais il s’agissait d’une malhonnêteté délibérée sur une longue période de temps. Et un profond sentiment de trahison a été infligé à votre ancien employeur. »