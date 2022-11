Une grand-mère ukrainienne aux yeux larmoyants accueille son petit-fils soldat alors que les Russes quittent Kherson

L’invasion russe de l’Ukraine a fait subir au pays une perte massive d’infrastructures. Des millions d’Ukrainiens ont été déplacés par la guerre et vivent une vie de réfugiés. Cependant, cela a été un soulagement lorsque le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a ordonné à ses troupes de se retirer de la rive ouest du fleuve Dnipro, près de la ville stratégique de Kherson, dans le sud de l’Ukraine. Cela a été considéré comme un revers important pour Moscou et un tournant potentiel dans la guerre. De nombreuses images et vidéos ont émergé de soldats réunissant leurs familles. Dans l’une de ces vidéos, qui fait maintenant le tour des réseaux sociaux, un petit-fils de soldat s’unit à sa grand-mère et sa réaction a laissé les internautes complètement émerveillés.

Téléchargée sur la page YouTube Trending footage, la vidéo montre la grand-mère assise sur ses genoux et pleurant de larmes de joie alors que son petit-fils vient vers elle et la serre dans ses bras. La vidéo a plus de 2,7 000 vues.

Pendant ce temps, plus tôt, une vidéo partagée par Ukraine World sur Twitter montre une barista préparant du café pour un client debout devant sa station. On peut la voir remarquer quelque chose à l’extérieur. En quelques secondes, l’impact du missile peut être entendu dans la vidéo. C’était si soudain que sa boutique a été secouée et que des articles de l’étagère du haut sont tombés par terre. Le barista a l’air plus calme dans la situation. La légende de la vidéo de 8 secondes était la suivante : « Un matin au centre-ville de Kyiv, une Ukrainienne travaillant comme barista parlait à un client lorsqu’un tir de missile a frappé un immeuble voisin.

La ville de Kherson était la seule capitale régionale capturée par la Russie après son invasion en février, et elle a fait l’objet d’une contre-offensive ukrainienne. La ville contrôle à la fois la seule route terrestre vers la péninsule de Crimée que la Russie a annexée en 2014, et l’embouchure du Dnipro, le fleuve qui coupe l’Ukraine en deux. Les responsables installés par la Russie ont évacué des dizaines de milliers de civils ces dernières semaines.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici