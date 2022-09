Une grand-mère qui s’habille pour sa fête d’anniversaire sur le thème de l’époque victorienne gagne des cœurs

Les soirées à thème sont amusantes, autant pour les adultes que pour les enfants. Et la surprise de la fête d’anniversaire de cette créatrice de contenu pour sa grand-mère gagne le cœur d’Internet. Partagé sur Instagram par Sneha Desai, le clip montre sa grand-mère se pomponnant dans une robe violette pour un goûter victorien. Se maquillant, portant un beau chapeau à larges bords, des gants lacés et tenant un parasol et un éventail, la femme de 89 ans était prête pour sa célébration. Le clip était sous-titré, “Dadi vient de rajeunir à 89 ans !! L’age est juste un nombre. J’aime l’esprit et l’énergie que mon grand-mère a à 89 ans !! J’adore la façon dont elle apprécie toujours chaque petite chose. Elle est une source d’inspiration pour nous. Je lui souhaite encore plus d’anniversaires et de souvenirs fous. Découvrez la bobine ici:

La vidéo réconfortante a pris d’assaut Internet et compte maintenant plus de 2 millions de likes. Les internautes ont exprimé leurs souhaits dans la section des commentaires et ont partagé à quel point le clip entier était adorable. Surtout la famille qui se réunit pour célébrer leur bien-aimé. “Nous voyons rarement de telles bobines que nous nous levons rapidement et courons montrer aux parents et c’est certainement l’un de ces chefs-d’œuvre – Félicitations à vous et à votre famille pour cela – Meilleures salutations à Dadi Ji”, a écrit un utilisateur d’Instagram.

Un autre a commenté : « Elle est super mignonne. Quelle bénédiction d’avoir vos grands-parents en vie, qui vous adorent et qui sont adorés !! Puissiez-vous avoir encore de nombreuses années d’amour devant elle.

“Je ne vous connais pas ni même ne vous suis, mais c’est absolument CHAUD. Plus de pouvoir pour vous les filles et d’amour pour votre mignon Dadi », a écrit un troisième utilisateur.

Alors que la charmante femme de 89 ans souffle ses bougies d’anniversaire, sa famille affectueuse regarde dans le clip sain. Et il est impossible d’être en désaccord avec Desai lorsqu’elle appelle sa grand-mère leur princesse. Les internautes sont totalement d’accord.

