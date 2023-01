Une grand-mère qui a “assassiné son mari depuis 34 ans” a été libérée sous caution et doit vivre sous surveillance au domicile de ses parents

Une grand-mère accusée du meurtre de son mari quelques jours seulement après Noël a reçu l’ordre de vivre avec ses parents en attendant son procès.

Teresa Hanson est accusée d’avoir poignardé à mort le père de deux enfants Paul Hanson, 54 ans, à leur domicile dans le village de West Cowick, East Yorkshire.

Teresa Hanson a été accusée de meurtre après que son mari Paul a été poignardé à mort Crédit : Ben Lack

Paul a été transporté d’urgence à l’hôpital mais n’a pas pu être sauvé Crédit : Ben Lack

La coiffeuse, 54 ans, a été arrêtée après que son mari de 34 ans a été poignardé le 28 décembre.

Il a été transporté d’urgence à l’hôpital mais n’a pas pu être sauvé et a été déclaré mort peu de temps après.

Hanson, qui a passé son 54e anniversaire derrière les barreaux, n’a pas plaidé coupable lors de sa comparution mardi à Hull Crown Court.

Elle n’a parlé que pour confirmer son nom lors de la brève audience.

Le juge John Thackray KC lui a dit : “Votre procès aura lieu en juin pendant cinq jours.

“Assurez-vous d’assister à votre procès. Si vous ne le faites pas, le procès peut avoir lieu en votre absence.”

Constatant qu’il y avait des “circonstances exceptionnelles”, ce qui signifie que l’accusé ne devrait pas être placé en détention provisoire, il a libéré Hanson sous caution jusqu’à sa prochaine comparution pour une audience de plaidoyer et de préparation du procès devant le même tribunal le 20 mars.

Les conditions de mise en liberté sous caution de Hanson incluent un couvre-feu surveillé électroniquement et des instructions de ne pas entrer dans West Cowick, ce qui signifie qu’elle vivra avec ses parents.

Le juge Thackray a fixé une date de procès provisoire au 12 juin.

Hanson et son mari avaient passé Noël avec leur fille Sherri et leurs petits-enfants quelques jours plus tôt.

Sherri a publié sur Facebook des photos montrant Hanson et Paul assis autour de la table du dîner portant des chapeaux festifs.

Elle avait posté des photos radieuses en ligne avec la légende : “Nous avons passé la meilleure journée aujourd’hui en famille.”

Il est entendu que M. Hanson était directeur de site chez Sword Construction UK.