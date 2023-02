Une grand-mère Desi de 90 ans reçoit une surprise d’anniversaire de sa famille dans une vidéo saine

Les grands-parents sont un cadeau qui dure très peu de temps dans nos vies, mais ils nous donnent des leçons et des souvenirs à chérir pour la vie. Un homme a partagé une vidéo de la surprise d’anniversaire qu’il a offerte à son “Paati” de 90 ans et cela illumine la journée des gens sur Twitter. L’utilisateur de Twitter appelé Arvind a écrit : « Il y a 3 ans, c’était le 90e anniversaire de mon Paati. Toute la famille d’Inde et du monde entier a décidé d’atterrir et de surprendre Paati. J’ai trompé Paati pour qu’elle vienne sur les lieux sous prétexte de vouloir tourner un court métrage dont elle allait être le rôle principal. Mon meilleur film à ce jour.”

Dans la vidéo, la joyeuse dame âgée est vue assise complètement inconsciente des membres de sa famille qui se glissent progressivement en arrière-plan, beaucoup d’entre eux l’enregistrant sur ses téléphones. Quand elle se retourne enfin et voit tout le monde, son visage surpris n’a pas de prix. Elle est étreinte et souhaitée par les membres de la famille dans ce qui en fait un moment magnifiquement réconfortant.

Il y a 3 ans, c’était le 90e anniversaire de mon Paati. Toute la famille d’Inde et du monde entier a décidé d’atterrir et de surprendre Paati. J’ai trompé Paati pour qu’elle vienne sur les lieux sous prétexte de vouloir tourner un court métrage dont elle allait être le rôle principal. Mon meilleur film à ce jour ❤️❤️ pic.twitter.com/bbP9Qxf0fw– Arvind (@absolutarvind) 2 février 2023

Oh bon seigneur! ❤️❤️❤️ c’est tellement tellement tellement émouvant ! Paati est incroyablement chanceuse de vous avoir et vous êtes abondamment bénis ! ❤️ Merci pour ce partage, Arvind ! ❤️— V (@dapsakannamma) 2 février 2023

Magnifique! V ont eu la chance de voir des sourires similaires sur le visage de nos parents lorsque vn 150 cousins, des parents les ont surpris à l’occasion de leur 50e anniversaire de mariage il y a 6 mois. De tels moments n’ont pas de prix !!!— Niranjan Damle (@DamleNiranjan) 2 février 2023

La vidéo a laissé de nombreuses personnes les yeux embués et nostalgiques.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici