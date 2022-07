Une grand-mère de Regina repousse alors que Sask. mène les taux d’homicides chez les Autochtones

Brenda Longman-Jaeger a encore du mal à comprendre pourquoi son petit-fils de 14 ans a été tué à Regina il y a quelques semaines, dans ce qu’elle appelle une “mort insensée”.

Jake Longman a été tué et retrouvé dans une ruelle de la rue Rae, dans le quartier North Central de Regina, le 29 juin. Il a été découvert aux côtés d’une femme de 32 ans qui a été transportée à l’hôpital.

Trois adolescents ont été accusés de meurtre au premier degré, dont aucun ne peut être nommé en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

“C’est juste devenu un très gros problème ici dans la ville”, a déclaré Longman-Jaeger, faisant référence aux problèmes de sécurité, en particulier pour les jeunes.

C’est pourquoi Longman-Jaeger a lancé un groupe dirigé par des femmes appelé Matriarchs and Warriors Uniting Against Violence, pour se concentrer sur les problèmes et les gangs et pour essayer d’aider les jeunes contrevenants à Regina.

“C’est à cause de mon petit-fils que cela sort. Je ne veux pas que sa mort soit vaine”, a-t-elle déclaré.

“Je voudrais inclure ces autres familles qui ont subi la même perte.”

Brenda Longman-Jaeger, à droite, a déclaré qu’elle ne voulait pas que la mort de son petit-fils de 14 ans, Jake Longman, soit vaine. Sa cousine, Hannah Longman, se tient à côté de Longman-Jaegar. (Alexander Quon/CBC)

L’une de ses préoccupations est que les adultes incitent les jeunes à rejoindre des gangs et les incitent à commettre des crimes dangereux et violents.

“C’est écœurant et nous en avons juste marre en tant que communauté”, a déclaré Longman-Jaeger.

Janna Pratt, membre du groupe, a déclaré: “Ce n’est même pas sûr pour mes enfants de marcher jusqu’à l’école.”

De 2015 à 2020, la Saskatchewan a enregistré le taux le plus élevé d’Autochtones décédés par homicide parmi les provinces, avec un taux moyen de 17,57 pour 100 000 habitants, selon un Rapport de Statistique Canadacomparativement à une moyenne nationale de 8,65 pour 100 000.

Pendant ce temps, le taux de victimes non autochtones dans la province au cours de cette période était de 1,38 pour 100 000 personnes, presque identique à la moyenne nationale de 1,39.

La différence entre les deux taux signifie que de 2015 à 2020, les Autochtones de la Saskatchewan étaient environ 13 fois plus susceptibles de mourir par homicide que les non-Autochtones. Il s’agit de la plus grande disparité de ces taux au pays.

C’est important que nos gens, nos aînés… s’impliquent pour protéger les jeunes, protéger les jeunes aussi, – Kim Beaudin, vice-chef nationale du Congrès des peuples autochtones

Bien que la violence des gangs ne soit pas la principale cause de décès d’Autochtones, selon le rapport, Longman-Jaeger a déclaré que la menace de violence des gangs intimidait la communauté.

“Nous vivons au jour le jour, les faisant circuler dans notre quartier, sortir des armes et menacer les gens, et cela doit cesser”, a-t-elle déclaré.

Favoriser l’éducation des jeunes

Une partie du mantra du groupe consiste à revendiquer le rôle traditionnel des matriarches en tant que leaders et soignantes, a déclaré Pratt. Les hommes sont également dans le groupe pour un soutien plus complet et pour aider à fournir une influence masculine positive.

Le groupe Matriarchs vise à fournir aux jeunes un lien culturel plus fort avec les pow-wow et les cérémonies et d’autres alternatives à la vie de gang.

Le même Rapport de Statistique Canada a noté que plus du tiers des Autochtones au Canada ont été témoins de violence d’un parent contre une autre personne.

ÉCOUTEZ | Comprendre les données sur les taux élevés de victimes autochtones d’homicide

L’édition de l’après-midi – Sask.6:46Décomposer le taux élevé d’homicides autochtones en Saskatchewan Il y a eu 60 homicides en Saskatchewan en 2020. Parmi eux, 46 étaient connus comme étant des Autochtones, bien qu’ils ne représentent qu’environ 10 % de la population. Le taux de décès est plus de 17 fois supérieur à celui des non-Autochtones. C’est la différence la plus drastique de victimes d’homicide par habitant de toutes les autres provinces du pays. Robert Henry, professeur d’études autochtones à l’Université de la Saskatchewan, s’est joint à Garth Materie pour décomposer les statistiques.

Il relie certains de ces problèmes, comme la violence domestique, à l’histoire de la colonisation, aux traumatismes intergénérationnels et aux privations économiques.

En comparaison, environ une personne non autochtone sur cinq a été témoin du même type de violence.

Mais ces données (ainsi que le reste du rapport) doivent être considérées avec la bonne optique, a déclaré Robert Henry, professeur adjoint en études autochtones à l’Université de la Saskatchewan, spécialisé en criminologie autochtone.

Bien que le rapport offre un contexte à la victimisation autochtone, Henry a déclaré que les données, sans contexte, ne tiennent pas compte des raisons pour lesquelles des crimes violents sont commis.

“Nous n’examinons pas les problèmes liés à la santé mentale et aux dépendances, les problèmes liés à la pauvreté”, a-t-il déclaré.

Robert Henry, professeur adjoint à l’Université de la Saskatchewan et expert en gangs autochtones et en criminologie, a déclaré qu’il était important de tenir compte du manque de soutien à l’origine des homicides autochtones. (Soumis par Robert Henry)

Sans arrière-plan, il peut faire beaucoup de suggestions : par exemple, les Autochtones sont violents ou les enfants ne sont pas en sécurité à la maison.

Il est préoccupé par le fait que les enfants autochtones ne devraient pas être avec leur famille, une rhétorique dangereuse qu’il rapporte à la rafle des années 60, lorsque les enfants autochtones ont été retirés de leur famille et confiés aux soins du gouvernement.

Au lieu de cela, les gens doivent comprendre comment toute une histoire a créé des expériences qui conduisent à des taux de criminalité plus élevés, a-t-il déclaré.

La province doit examiner les taux de criminalité sous l’angle de la santé publique plutôt que sous l’angle d’une question de santé publique, a déclaré Henry.

Groupe communautaire “exactement ce qu’il faut”

Evan Bray, chef du service de police de Regina, a établi un lien entre les taux de criminalité et les problèmes socio-économiques, déclarant que 90 à 95 % des crimes sont motivés par des problèmes sociaux.

“Plutôt que d’attendre que la police réponde à l’appel au 911, faisons quelque chose qui empêche cet enfant d’avoir même besoin d’appeler le 911 ou d’être impliqué dans une situation traumatisante”, a-t-il déclaré.

Cette organisation, qui vise à résoudre les problèmes sociaux en aidant les jeunes à trouver des alternatives à la violence, est “exactement ce qu’il faut”.

Le manque de confiance entre les groupes autochtones et la police est un problème important qui doit être résolu et le travail conjoint de la force avec le groupe communautaire est un pas dans cette direction, a déclaré Bray.

Selon le Rapport de Statistique CanadaLes Autochtones de la Saskatchewan avaient le plus faible niveau de confiance envers les agents de toutes les provinces et le plus grand écart de population entre les Autochtones et les non-Autochtones qui faisaient confiance aux forces de police.

Kim Beaudin, vice-chef national du Congrès des peuples autochtones, qui représente les membres des Premières Nations inscrits et non inscrits hors réserve, les Métis et les Inuits du Sud, a déclaré qu’il n’était pas surpris et a noté qu’il avait souvent entendu parler de jeunes accostés par des agents.

Beaudin a été découragé, mais pas surpris, par le taux élevé d’homicides et a loué l’engagement du groupe à le réduire et à aider les jeunes à éviter les modes de vie dangereux.

“J’ai toujours dit qu’il était important que nos gens, nos aînés et nos aînés s’impliquent pour protéger les jeunes, protéger les jeunes aussi”, a déclaré Beaudin.