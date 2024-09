Une grand-mère de quatre enfants est morte après une collision frontale avec un conducteur qui tentait d’échapper à la police

Choc et chagrin après qu’une grand-mère de 70 ans a été tuée par un automobiliste qui tentait d’échapper à la police. Sa famille partage les souvenirs d’une femme qui venait d’arriver dans l’État de Washington pour rendre visite à sa famille.

L’accident mortel s’est produit sur Pacific Avenue Southeast à Olympia peu avant 17 heures samedi soir.

Le shérif du comté de Thurston a déclaré qu’une femme de Seattle âgée de 33 ans conduisant une voiture volée a refusé de s’arrêter et a heurté de plein fouet un véhicule innocent.

Comme vous pouvez l’imaginer, ils sont dévastés mais aussi en colère. Leur mère est venue ici pour rendre visite à sa sœur et voir son nouveau neveu.

Ils roulaient sur Pacific Avenue Southeast lorsqu’une voiture s’est précipitée vers eux, provoquant de terribles conséquences.

« C’est vraiment bouleversant, c’est pour le moins surprenant que cette personne soit dans la rue », a déclaré Greg Munna.

Il est facile d’entendre la colère dans la voix de Greg Munna, quelques heures seulement après que sa mère de 70 ans, nouvellement arrivée à Olympia pour célébrer l’anniversaire de sa dernière sœur survivante, a été tuée par un conducteur de Seattle avec un long casier judiciaire, alors qu’elle fuyait la police locale.

« Que va-t-on faire pour changer les politiques visant à garantir que les criminels, les criminels connus, soient derrière les barreaux », a-t-il demandé, « et ne puissent pas avoir d’impact sur la vie de personnes innocentes ? »

La conductrice, identifiée par la police de l’État de Washington comme étant Nicole Romanoff, 33 ans, a été initialement accusée d’avoir approché des résidents d’East Lacey pour leur demander du fentanyl.

Lorsqu’un résident lui a demandé de partir, Romanoff aurait accéléré vers lui, le forçant à courir pour se mettre en sécurité. Les agents du comté de Thurston ont découvert que le SUV avait été volé dans le comté de King. Puis un agent a repéré Romanoff conduisant à contresens sur Pacific Avenue Southeast à Olympia.

Bruce Clark venait de quitter Fones Road en direction du sud-est pour s’engager sur Pacific.

« Je n’ai pas fait beaucoup de chemin avant qu’une grosse voiture ne déboule et ne franchisse la ligne », a déclaré Clark. « J’ai pensé que c’était comme essayer de tourner à gauche devant la circulation pour entrer dans le Taco Time ou quoi que ce soit d’autre au coin de la rue. Mais non, elle s’est redressée et nous a percutés de plein fouet. »

Lui et sa femme ont tous deux souffert de vertèbres cassées ; sa femme a également eu trois côtes cassées. Sa belle-sœur a succombé à ses blessures. Romanoff semble à peine blessé.

« Apparemment, elle n’a pas été trop blessée », a-t-il dit, avec colère dans la voix.

Mais elle a laissé un chemin de misère, accusée d’avoir tué une épouse aimante, mère de deux enfants et grand-mère de quatre petits-enfants.

« C’est un coup dur, une nouvelle très dure à entendre », a déclaré Greg Munna. « C’est vraiment dur à entendre. »

Le coroner du comté de Thurston a déclaré que l’autopsie de Gina sera pratiquée mardi.

Quant à Nicole Romanoff, elle a l’un des casiers judiciaires les plus longs que j’aie jamais vu. Elle a été arrêtée dans les comtés de King, Snohomish, Pierce et Thurston.

Elle est actuellement détenue à la prison du comté de Thurston pour huit chefs d’accusation, dont homicide involontaire et meurtre au deuxième degré. Elle devrait comparaître pour la première fois devant le tribunal lundi.