Une grand-mère de 95 ans décède après que la police l’a choquée avec un pistolet paralysant: « La communauté est outrée »

Une Australienne de 95 ans est décédée après que la police l’a électrocutée avec un pistolet paralysant, provoquant un tollé public et appelant à une enquête sur ce qui n’allait pas.

La police de la Nouvelle-Galles du Sud a accusé l’officier responsable de la mort de Clare Nowland d’avoir causé par imprudence des lésions corporelles graves, des voies de fait causant des lésions corporelles réelles et des voies de fait simples, a rapporté la BBC.

L’officier, un agent de police principal de 33 ans que le Daily Telegraph Australie identifié comme Kristian White, restera suspendu de ses fonctions pendant que l’enquête se poursuit et sera jugé début juillet. Les rapports ne précisent pas s’il a été suspendu avec ou sans solde.

La police a déclaré avoir initialement répondu à un appel le 19 mai indiquant que Nowland, qui souffrait de démence, se promenait dans l’établissement de soins Yallambee Lodge à Cooma tout en tenant un couteau à steak. Lorsque les agents ont essayé de la calmer, elle s’est retournée et a marché « à un rythme lent » vers les agents, le gendarme principal lui ayant finalement tiré dessus avec son pistolet paralysant.

LES PROCUREURS DOUTENT MAINTENANT QUE LA MÈRE AUSTRALIENNE EMPRISONNÉE A DÉLIBÉRÉMENT ASSASSINÉ SES 4 ENFANTS

« Elle avait un déambulateur, mais elle avait un couteau », a déclaré le commissaire adjoint de la police de Nouvelle-Galles du Sud, Peter Cotter, lors d’une conférence de presse après l’incident. Les résidents locaux et les militants des droits ont exigé des réponses, y compris un commentaire sur la nécessité d’un tel recours à la force contre une femme d’un âge aussi avancé qui ne mesurait que 5 pieds 2 pouces et pesait 95 livres.

« La famille est choquée, elle est confuse… et la communauté est outrée », a déclaré un ami de la famille à la BBC.

Nowland est tombée alors qu’elle convulsait et se cognait la tête, la mettant dans un état critique, selon les rapports. Elle a subi une fracture du crâne et une grave hémorragie cérébrale, et elle est décédée mercredi matin.

LE PRÉSIDENT BIDEN ANNULE UNE VISITE EN AUSTRALIE POUR POURSUIVRE LES POURPARLERS SUR LA LIMITE DE LA DETTE DES ÉTATS-UNIS

L’incident a suscité des appels à une enquête parlementaire sur l’incident, y compris la diffusion d’images de caméras corporelles.

La commissaire de police de la Nouvelle-Galles du Sud, Karen Webb, a déclaré mercredi que la famille avait été informée des accusations, et elle a qualifié tout l’incident de « méchante » affaire.

Webb a résisté aux appels pour publier les images de la caméra corporelle, affirmant que l’incident avait été « traumatique » pour l’ensemble des forces de police et qu’il s’agissait « d’un incident sur plus de 2 millions d’appels à l’aide » chaque année. Elle n’avait pas regardé les images lundi matin, selon le Daily Telegraph.

LES LÉGISLATIFS AUSTRALIENS RENCONTRENT L’ENVOYÉ DES ÉTATS-UNIS POUR METTRE FIN À LA POURSUITE DE JULIAN ASSANGE

« En fin de compte, je pourrais [watch it]mais j’ai besoin de l’avoir dans le contexte de toutes les autres déclarations et preuves, et j’attends que cela se produise « , a déclaré Webb. » Il est important que nous suivions un processus – je l’ai dit depuis le début, et ça va prendre du temps. »

Webb a cependant révélé que les accusations pourraient changer maintenant que Nowland est décédé des suites de l’incident, a rapporté The Guardian.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La famille de Nowland a déclaré dans un communiqué après sa mort qu’elle était « très respectée, très aimée et un membre généreux de sa communauté locale », et ils ont demandé la confidentialité.

La ministre de la police de la Nouvelle-Galles du Sud, Yasmin Catley, a déclaré au Parlement que la famille était « bien sûr » dans un « état terrible », mais a souligné la nécessité de « laisser l’enquête suivre son cours ».