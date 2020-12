90 ans Margaret Keenan fait à jamais partie de l’histoire.

Le 8 décembre, le nonagénaire est devenu le premier patient au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNTech COVID-19 en dehors d’un essai. Keenan, mère et grand-mère, a reçu le vaccin à l’hôpital universitaire de Coventry par une infirmière May Parsons.

« Je me sens privilégié », Keenan, qui aura 91 ans la semaine prochaine, m’a dit. « C’est le meilleur cadeau d’anniversaire que je puisse souhaiter car je peux enfin avoir hâte de passer du temps avec ma famille et mes amis pendant la nouvelle année après avoir été seul pendant la majeure partie de l’année. »

La famille de Keenan a également célébré sa matriarche bien-aimée et a exprimé sa gratitude pour avoir rendu la vaccination possible. « Nous sommes extrêmement fiers de notre mère et de notre grand-mère pour avoir fait un pas en avant pour recevoir le premier vaccin COVID », lit-on dans leur déclaration. « L’intérêt et les vœux que nous avons reçus aujourd’hui en tant que famille ont été énormes. Nous tenons à remercier May Parsons et toute l’équipe de l’hôpital pour les soins qu’ils ont prodigués ces derniers jours et bien sûr à toutes les personnes impliquées dans le développement du sauvetage. jab que notre mère et notre grand-mère ont reçu ce matin. «

premier ministre Boris Johnson, qui a combattu le coronavirus plus tôt cette année, a abordé mardi les premières vaccinations du Royaume-Uni contre le COVID-19. «Merci à notre NHS, à tous les scientifiques qui ont travaillé si dur pour développer ce vaccin, à tous les volontaires – et à tous ceux qui ont suivi les règles pour protéger les autres», il tweeté. « Nous allons battre cela ensemble. »