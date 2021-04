Une grand-mère a été emprisonnée après sa double vie secrète, cuisinant des drogues dans sa cuisine, puis les introduisant clandestinement en prison trempées dans des lettres de correspondance a été révélée.

Gail Cotton, 55 ans, responsable du nettoyage, a brassé de la drogue zombie Spice dans sa maison avant de l’imprégner dans des feuilles de papier en tant que gangland « Mrs Big ».

Les documents imprégnés de drogue ont ensuite été simulés sous forme de notes de correspondance afin d’éviter les soupçons des autorités des prisons de Liverpool et d’Écosse.

Cotton a été arrêtée après qu’une véritable trace écrite ait conduit à sa porte à Oldham, dans le Grand Manchester, et des raids policiers ont découvert la grotte de stupéfiants d’Aladdin.

La cour de la Couronne de Minshull Street a appris hier que des détectives avaient trouvé du cannabis, de la cocaïne, de la MDMA et du matériel de distribution de drogue cachés autour de sa cuisine et d’une buanderie. Des recettes pour faire Spice ont été disséminées autour de la propriété de 148 000 £.

Entre août et novembre de l’année dernière, elle a importé des ingrédients pour la drogue de Chine au Royaume-Uni via un contact basé en Australie connu sous le nom de «Aussie Joe» avant d’installer sa cuisine comme base pour sa ligne de production illicite.

La police a déclaré qu’elle avait vendu le « papier à épices » aux détenus des prisons de Liverpool et d’Écosse avec des messages texte la montrant en train de conclure des accords avec des acheteurs. On a demandé «combien pour un livre»? pour qu’elle réponde: « Je ne peux pas faire de livres, ils ne sèchent pas correctement, les papiers seront clairs. »

Gail Cotton, 55 ans, responsable du nettoyage, a brassé de la drogue zombie Spice dans sa cuisine à Oldham

La maison de Gail Cotton à Oldham où la police a fait une descente et trouvé jusqu’à 80000 £ de drogue

Les drogues saisies à son domicile auraient rapporté jusqu’à 80000 £ si elles étaient vendues par les détenus dans les coulisses de la prison en raison de la demande accrue de drogue.

Cotton a admis le trafic de drogue et la production d’épices et a été emprisonné pendant trois ans.

Jusqu’à présent, elle était connue localement pour avoir aidé sa fille à terminer un événement Race for Life de 10 km, mais elle a été arrêtée en novembre 2020 après que la police a exécuté un mandat de perquisition à 6 h 45 à la suite d’un avertissement.

Le procureur Mlle Verity Quaite a déclaré: «Les agents ont demandé à l’accusé s’il y avait quelque chose dans la propriété dont il devrait être au courant. Elle l’a laissé entrer et lui a dit qu’il y avait de la cocaïne sous l’évier, mais l’accusé a dit que la drogue n’était pas la sienne.

«La police a trouvé 50,6 grammes de cocaïne à plus de 85% de pureté dans une baignoire – ce qui équivaut à 6000 £, puis a trouvé une autre baignoire contenant de la MDMA de 81% de pureté équivalant à 10 400 £ à 14 000 £. La police a continué à fouiller la propriété et a trouvé des sacs à pression vides, des balances numériques et 500 £ en espèces. Cinq cartes SIM ont également été récupérées.

«Quatorze grammes de cannabis de marque ont également été trouvés sous l’évier, ce qui équivaut à une valeur de 160 £ et dans le bâtiment extérieur, 940 grammes d’épices ont été trouvés, d’une valeur comprise entre 4 080 £ et 9 400 £.

La police a également trouvé des instructions sur la façon de mélanger les épices et 105 grammes de poudre synthétique et d’acétone ont également été découverts. À l’origine, la police n’a pas apprécié la signification de l’acétone, mais il y avait un certain nombre de sacs vides d’acétone dans la cour.

«La police est revenue plus tard à la propriété à 12h30 mais à ce moment-là, cela avait été enlevé. La fille de l’accusé était dans la propriété entre-temps.

Gail Cotton, la grand-mère démasquée en tant que gangland « Mrs Big » par des détectives à Manchester

Cotton a préparé des épices dans sa cuisine, les a mises sur du papier, puis a écrit des lettres aux criminels

L’épice, photographiée ici, a été transformée sous forme liquide et imbibée de papiers envoyés aux correspondants de prison

Le transport de drogue saisi de 80000 £ de Gran a révélé Parmi la réserve de 80 000 £ de Gail Cotton, il y avait des quantités spécifiques de médicaments qui rapporteraient plus une fois coupés et vendus. Ils comprenaient: – 59,6 grammes de cocaïne d’une valeur de 6000 £ – 355 grammes de MDMA d’une valeur de 14200 £ – 13,99 grammes de cannabis d’une valeur de 140 £ – 940 grammes de pimenter d’une valeur de 9400 £

Mlle Quaite a ajouté: «L’un des enquêteurs a déclaré que l’accusé avait un rôle de premier plan dans le complot en vue de fournir des épices. Elle importait les ingrédients de Chine nécessaires pour faire des épices et avait eu une conversation téléphonique avec un contact en Australie.

«Il est possible qu’il soit un niveau au-dessus de l’accusé qui a dit qu’elle laisserait les autres mélanger la drogue quand elle n’était pas là, mais a dit que c’était« son affaire ». Elle a vendu le papier d’épices à Liverpool et jusqu’en Écosse et l’a vendu dans les prisons.

«Les messages texte disent que les ingrédients ont été importés de Chine et sont décrits comme étant d’un blanc pur comme le sorbet. Le 4 octobre 2020, quelqu’un a demandé ce qui prenait si longtemps pour que les produits chimiques en provenance de Chine arrivent. La défenderesse n’a pas fait en sorte qu’ils soient livrés à sa propriété.

«La valeur des épices en prison est jusqu’à quatre fois plus élevée que la valeur de la valeur marchande. Entre 60 et 80 000 £ est une estimation prudente de la valeur des médicaments impliqués dans cette affaire. Elle était impliquée dans l’approvisionnement de clients partout au Royaume-Uni, à Liverpool et en Écosse.

Cotton n’a fait aucun commentaire lors d’un entretien avec la police. En matière d’atténuation, l’avocat de la défense Rick Holland a admis: «Cela doit être classé comme un rôle de premier plan. Il n’y a aucun argument sur le niveau de préjudice et les caractéristiques aggravantes à fournir dans les prisons, je ne suis pas d’accord avec cela.

«Elle travaillait à temps partiel comme femme de ménage. Elle n’avait pas abandonné ce travail, il y en avait d’autres qui étaient impliqués, d’où la raison pour laquelle il s’agit d’un complot. Il peut y en avoir d’autres au-dessus d’elle – c’est une possibilité réelle et il n’y a rien dans son dossier qui aggrave sa situation.

«Elle sait qu’elle fera face à une peine privative de liberté, mais elle n’est pas bien équipée pour ce à quoi elle sera confrontée.»

En condamnant Cotton, la juge Tina Landale lui a dit: «Vous produisiez des épices comme une entreprise rentable en sachant qu’une partie serait envoyée en prison. L’épice en prison cause en effet des dommages très graves.

«Premièrement, pour les prisonniers, ainsi que pour l’intimidation et le harcèlement, cela pousse les membres de la famille à les amener en prison et aussi pour le personnel à l’intérieur de la prison. Cela a des répercussions sur toute la communauté. Pour le personnel à l’intérieur des prisons, cela cause l’anarchie, les problèmes de comportement, le désordre et l’agression.

«Je dois regarder la position générale de votre rôle et le préjudice que vous avez causé. Cela a été aggravé en raison du niveau de profit. Je prends en compte tout ce que j’ai lu et tout ce que je sais de vous. Il y a un nombre important de membres de la famille qui souffriront du fait de vos actes. »