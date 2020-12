Une grand-mère britannique qui a remporté un jackpot de loterie de 3,8 millions de livres sterling juste avant Noël a révélé qu’elle était « physiquement malade » après avoir réalisé que c’était réel.

Diane Bate, 70 ans, a décroché le prix le 12 décembre après avoir acheté un billet auprès d’une Asda du Flintshire, au nord-est du Pays de Galles.

L’ancienne travailleuse des services sociaux de Rhyl, au Pays de Galles, a vérifié son billet à l’aide de l’application National Lottery quand il « faisait un drôle de bruit » avant de voir le montant énorme.

Mme Bate a déclaré qu’elle était « totalement incrédule » et a dû réveiller son mari Michael, 74 ans, pour vérifier que le billet était réel.

Diane Bate (photographiée avec son mari Michael, 74 ans), 70 ans, a décroché le prix le 12 décembre après avoir acheté un billet à une Asda dans le Flintshire, au nord-est du Pays de Galles.

Diane et Michael en photo célébrant leur énorme victoire de 3,8 millions de livres sterling. La grand-mère a déclaré qu’elle était « physiquement malade » après avoir réalisé que le billet était réel

Elle a dit: ‘J’ai regardé le montant et je ne pouvais pas en croire mes yeux, j’ai pensé, « sûrement pas ça?! » Le maximum que j’ai jamais gagné est de 100 £.

« J’étais totalement incrédule, alors j’ai réveillé Michael pour vérifier le billet – il n’était pas heureux mais nous sommes mariés depuis 52 ans, alors il s’est vite remis! Je n’y croyais toujours pas, alors je l’ai aussi vérifié avec ma petite-fille.

« J’ai dû le vérifier environ six fois au total avant de commencer à croire que c’était réel, et à ce moment-là, j’étais physiquement malade! »

Mme Bate a ajouté: « Mes petites-filles m’ont joué un tour une fois et m’avaient convaincu que j’avais gagné 1000 £ sur le bingo, ce qui m’a presque donné une crise cardiaque.

«Le sentiment de gagner à la loterie ne se compare même pas – je suis sur un nuage neuf!

Elle a ensuite cuisiné un rôti du dimanche pour se distraire de l’énorme victoire et a appelé sa famille pour leur annoncer la nouvelle.

La grand-mère a déclaré: « J’ai appelé ma fille et elle pensait que je plaisantais.

« J’ai ensuite appelé mon petit-fils et il ne me croyait pas non plus, alors, dans le cadre de notre bulle de soutien, il s’est précipité instantanément pour vérifier le billet par lui-même. »

Elle envisage d’acheter une plus grande maison dans la région où elle vit actuellement, dans un bungalow de trois chambres estimé à 154000 £, mais « ne veut pas d’un manoir ou quoi que ce soit de flashy ».

Mme Bate et son mari, qui est chauffeur de poids lourds à la retraite, espèrent également se rendre en Australie pour voir leur fille, aux États-Unis et au Canada.

La grand-mère, photographiée avec son mari, de Rhyl, au Pays de Galles, a vérifié son billet à l’aide de l’application National Lottery quand elle a « fait un drôle de bruit » avant de voir le montant énorme.

Elle a ajouté: « Nous nous offrirons certainement des vols en première classe lors de nos voyages!

«Je ne veux rien de particulier, j’ai tout ce dont j’ai vraiment besoin, mais acheter un nouveau sac à main me fait toujours me sentir bien.

Mme Bate espère également aider l’une de ses petites-filles avec les gains.

Elle a déclaré: « Une de nos petites-filles se marie aux États-Unis en janvier. Nous ne pouvons malheureusement pas y assister à cause de Covid, mais la victoire signifie que nous pouvons aider financièrement et lui donner un mariage incroyable.

«Michael a récemment souffert de problèmes de santé, donc cette victoire est un véritable coup de pouce pour nous deux.

«Pouvoir aider notre famille nous apporte tellement de bonheur – ce n’est pas seulement une victoire pour moi, c’est aussi une victoire pour eux.

Les numéros gagnants du loto pour le tirage étaient 13, 38, 39, 49, 53, 56 et le numéro de balle bonus était 59.