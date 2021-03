Vous vous souvenez de la grand-mère asiatique qui s’est défendue contre un crime de haine anti-asiatique à San Francisco la semaine dernière? Eh bien, elle a maintenant décidé de reverser les fonds qu’elle a reçus pour son traitement à la communauté pour lutter contre le racisme. Xiao Zhen Zie, 75 ans, a été agressé physiquement par Steven Jenkins, 39 ans, un homme blanc, dans la région de la baie de San Francisco la semaine dernière après avoir approché un homme debout à côté de Zie, qui était un vieil homme asiatique. , et l’a agressé. La septuagénaire a utilisé sa canne pour se défendre, qui a également été battue lors de la terrible bagarre, laissant l’agresseur blessé.

Zie avait également souffert de graves yeux noirs et de saignements après l’attaque. Pour payer son traitement médical, son petit-fils John Chen avait mis en place un GoFundMe page qui a maintenant recueilli plus de 962 673 $. La page de financement a été initialement créée avec un objectif de 50 000 $, car John a décrit sur le site Web que l’événement traumatique l’avait laissée avec un état de stress post-traumatique (SSPT). Il a également mentionné que même si sa grand-mère a une assurance maladie qui couvre les bases, il y a encore de nombreux frais médicaux qu’elle ne peut pas payer elle-même. Zie est une survivante du cancer et elle souffre également de diabète depuis plus de dix ans, selon John et les fonds qui auraient été utilisés pour couvrir ses frais médicaux, son traitement thérapeutique et ses factures qu’ils devront payer constamment.

Cependant, après la réponse écrasante, Zie a demandé à son petit-fils d’utiliser l’argent pour faire un don pour lutter contre le racisme auquel la communauté asiatique est confrontée aux États-Unis. Dans sa dernière mise à jour, John a mentionné que sa grand-mère se sentait beaucoup mieux maintenant et elle a déclaré à plusieurs reprises de reverser tous les fonds générés par GoFundMe à la communauté américano-asiatique pour lutter contre le racisme. John a déclaré que Zie insistait pour prendre cette décision, affirmant que le problème du racisme était plus important qu’elle. «C’est la décision de ma grand-mère, de mon grand-père et de notre famille. Nous espérons que tout le monde pourra comprendre notre décision », a écrit John.

Les attaques contre les Américains d’origine asiatique ont connu une forte augmentation aux États-Unis depuis le début de la pandémie. Beaucoup le lient à la façon dont l’ancien président américain a surnommé le coronavirus le « virus chinois » accusant le pays d’avoir créé la pandémie.