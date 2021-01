La cuisine indienne est connue pour ses plats éclectiques. Il est célèbre pour ses plats principaux autant que pour sa variété de desserts. En parlant de délicieux desserts, le Pinni est l’un de ces plats sucrés très appréciés en hiver, non seulement pour son goût délicieux, mais aussi pour ses nombreuses valeurs nutritionnelles.

Originaire de la maison punjabi, le pinni ou panjari regorge de nutriments. Ainsi, vous pouvez avoir vos envies sucrées rassasiées de pinni sans avoir à vous inquiéter.

Jetons un coup d’œil aux avantages pour la santé de la consommation de pinni:

Pinni améliore votre résistance au froid:

Pinni garde le corps au chaud en augmentant la température corporelle. C’est pourquoi vous trouverez des gens qui fabriquent des pinnis dès le début de l’hiver dans les régions les plus froides du pays et les conservent dans des bocaux. Les éléments en pinni aident à générer de la chaleur et vous aident à braver le froid extrême. Vous pouvez éviter de tomber malade des infections saisonnières, des virus. Les pinnis à base d’amande, de raisins secs pinni, de cardamome verte confèrent à la collation saine une texture fine et savoureuse et augmentent les bienfaits pour la santé.

Améliore le pouvoir d’immunité:

Pinni fait de blé entier, de jaggery, de desi ghee, de noix, de lait – est rempli de calcium, de fer, de vitamine E, C et d’autres micro-nutriments essentiels. En raison de la haute valeur nutritionnelle de Pinni, le corps obtient naturellement son immunité renforcée par sa consommation adéquate.

Bénéfique pour les mères allaitantes: vous obtenez du calcium, du potassium, du cuivre, du zinc, du folate de ce plat sucré pinni. Les nouvelles mères sont nourries de pinni afin que leur corps puisse tirer toute la force perdue lors de l’accouchement. Il agit comme un stimulant pour l’écoulement du lait chez les mères allaitantes.

Améliore les mouvements articulaires:

Manger pinni est connu pour réduire les douleurs articulaires. Il a la capacité de minimiser les courbatures. La propriété lubrifiante du pinni rend les mouvements des articulations lisses et appropriés. Vous trouverez un grand soulagement si vous souffrez de douleurs musculaires.

Vous garde sous tension:

Consommer ce délicieux dessert en quantité suffisante vous laissera plein d’énergie, plein et actif. Par conséquent, il peut être qualifié de fournisseur d’énergie. Comme c’est une excellente source de protéines, le pinni est également fortement recommandé aux amateurs de fitness. Vous pouvez satisfaire votre gourmandise et votre culpabilité en ayant des pinnis car ils regorgent d’avantages nutritionnels variés.

Débordant de micronutriments, Pinni est un excellent ajout à votre plan de repas. Ayez de l’atta pinni, du gond k laddu, du Urad dal pinni et du riz pinni faits maison pour profiter d’un mode de vie en forme et sain.