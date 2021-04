Les doux gazouillis des oiseaux se perdent dans les jungles de béton et la pollution sonore de la vie urbaine, mais une femme de Goa s’assure qu’elle offre un espace sûr aux mini-créatures du monde naturel. Manish Hariprasad, un passionné d’oiseaux, s’est rendu vendredi sur Twitter pour partager quelques photos de la femme du village de pêcheurs de Goa, connue pour protéger les poussins délicats de la région. Les photos montraient la vieille femme avec un poussin Myna assis sur la tête. Sur une autre photo, on peut la voir lever la main sur sa tête pour que la nana puisse passer à sa main et être abattue. L’oiseau noir et blanc s’envole alors de sa main. On peut voir comment l’oiseau n’a pas peur de la femme et est à l’aise en sa présence.

Sous-titrant la photo, Manish a écrit que la dame d’un village de pêcheurs de Goa sauve les poussins d’oiseaux qui tombent des nids. La nana Myna, qui a été vue sur les photos, a refusé de s’asseoir ailleurs que sur sa tête. Il a en outre mentionné un moment qui faisait fondre le cœur où la dame a gentiment grondé l’oiseau et lui a dit: «Vas-tu rentrer à la maison?»

Le tweet a été aimé par plus de 700 utilisateurs de Twitter et retweeté plus de 100 fois depuis qu’il a été partagé sur le site de microblogging. Il a certainement réussi à impressionner quelques utilisateurs de Twitter. L’un des commentaires sur le tweet a déclaré que la dame était une source d’inspiration. Le commentaire de Shalini Elassery, une passionnée d’observation des oiseaux, a en outre écrit qu’elle veut juste être comme elle quand elle vieillit en faisant preuve d’empathie, ce qui est une telle émotion qui est souvent croisée mais que l’on voit si peu.

Alors qu’un autre utilisateur a exprimé le désir d’avoir une chance et d’assister à une telle conversation réconfortante entre la femme et l’oiseau qui vient d’être décrite dans le tweet de Manish.

Quelle inspiration elle est… veut être comme elle quand je serai plus âgée… empathie une telle émotion qui est souvent croisée mais si peu vue – Shalini Elassery (@ShaliniElassery) 10 avril 2021

L’un des moments les plus tristes a été lorsque le cyclone Aila a frappé Kolkata en avril 2009, j’étais à IIMC, Joka. Des centaines de branches d’arbres s’étaient brisées et les routes du campus étaient pleines de nids tombés avec de jeunes oiseaux sans défense. Le temps était trop dangereux pour que nous puissions même nous aventurer à l’extérieur. 9 avril 2021

Geste de réchauffement du cœur. La compassion est contagieuse. Merci frère pour le partage. – Ramaraju_SVH (@Ramaraju_TLC) 9 avril 2021

Pour un utilisateur, le tweet était sain et a écrit que c’était en effet un geste réconfortant et sa compassion est contagieuse.

