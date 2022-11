Une girafe soulève un garçon dans les airs alors qu’il tente de nourrir l’herbivore

Les enfants adorent visiter le zoo. Regarder les animaux errer dans leurs enclos les rend immensément heureux. Cependant, bien que vous puissiez observer les animaux à distance de sécurité, il est déconseillé de se promener trop près des cages de ces bêtes sauvages.

Les taquiner est également un non-non strict. Cependant, les visiteurs du zoo ont souvent tendance à nourrir des animaux dociles comme les cerfs et les girafes, car ils sont généralement considérés comme assez doux. Malgré cela, il ne faut prendre aucun risque avec ces animaux sauvages. Et, si vous n’êtes toujours pas convaincu, attendez de regarder cette vidéo virale d’une girafe soulevant un enfant alors qu’il essaie de lui donner des feuilles.

Le clip hilarant mais alarmant a été partagé sur Twitter le 20 novembre. “Nourrir une girafe”, lire le tweet.

La vidéo désormais virale montre une famille, vraisemblablement debout dans un zoo, nourrissant deux girafes. Bientôt, un petit garçon, pour tenter de nourrir une des girafes, se dresse sur ses orteils pour que l’animal puisse grignoter les feuilles. Cependant, jusqu’à présent, l’enfant, ainsi que ses parents, sont inconscients du cauchemar qui les attend.

La girafe attrape les feuilles dans sa bouche et essaie de les arracher. Cependant, par inadvertance, l’animal soulève également le garçon haut dans les airs, avec les feuilles. Heureusement, ses parents se sont précipités à son secours et l’ont tiré vers le bas avec beaucoup d’efforts. La vidéo se termine avec la mère qui éclate de rire à la fuite étroite tandis que la girafe mâche la nourriture, totalement indifférente.

Peu de temps après la diffusion de la vidéo sur la plateforme de micro-blogging, de nombreux utilisateurs n’ont pas tardé à partager leurs réflexions dans la section des commentaires du tweet. Un utilisateur a noté: “Je ne savais pas que les muscles du cou de la girafe étaient si forts.”

“Le mec n’a aucun instinct de survie. Welp, je suppose que je suis de la nourriture maintenant », a plaisanté un autre. « Ce gamin n’a pas d’instinct d’auto-préservation. Il accepte juste son destin », a souligné un troisième utilisateur.

Je ne connaissais pas la girafe 🦒 les muscles du cou 💪 où si fort 🏋️‍♂️🏅🏆— KarathanasisAthanasi (@k_athanasi) 20 novembre 2022

Le mec n’a aucun instinct de survie. “Welp, je suppose que je suis de la nourriture maintenant” — G. Whiz Will (@GeeWhizzyWill) 20 novembre 2022

Ce gamin n’a aucun instinct d’auto-préservation. Il accepte juste son destin— 𝐓𝐨𝐛𝐢, 𝐨𝐫 𝐧𝐨𝐭 𝐓𝐨𝐛𝐢 🌻 (@talons918) 20 novembre 2022

Jusqu’à présent, la vidéo a recueilli plus de 2,5 millions de vues et reçu plus de 67 100 likes sur Twitter.

Quelle a été votre première réaction à cette vidéo virale du zoo ?

