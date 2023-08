Une girafe impeccable fait ses débuts dans un zoo du Tennessee

Il y a une toute nouvelle superstar impeccable sur la scène d’un zoo du Tennessee.

Elle n’a pas encore de nom, mais elle a déjà fait sensation dans son troupeau – c’est une girafe sans tache.

La merveille de 6 pieds est née sans taches le 31 juillet au zoo de Bright, une installation privée à Limestone, et a fait ses débuts publics ce mois-ci. Le veau est une girafe réticulée, l’une des quatre espèces de girafes.

Le zoo a déclaré qu’elle pourrait être la « seule girafe réticulée de couleur unie vivant n’importe où sur la planète ». (La dernière girafe impeccable en captivité était probablement un veau né au zoo d’Ueno à Tokyo en 1972, a rapporté CBS News.)

Le mot « réticulé » fait référence au réseau de taches brunes polygonales de la girafe, brisé par des veines de blanc cassé crémeux, selon le zoo de Denver. Les taches fonctionnent principalement comme camouflage dans les savanes du nord du Kenya où elles vivent et paissent.

Et sous chaque point se trouve un « système sophistiqué de vaisseaux sanguins », selon la Giraffe Conservation Foundation, une organisation à but non lucratif qui se concentre sur le maintien et la croissance de la population de girafes sauvages à travers l’Afrique. Il faut un vaste réseau de vaisseaux et des cœurs de 25 livres pour garder le plus grand mammifère terrestre du monde sur ses sabots.

Le fondateur du zoo, Tony Bright, a déclaré que le veau âgé de plusieurs semaines jette un « projecteur bien nécessaire » sur la conservation des girafes. Environ 16 000 girafes réticulées restent à l’état sauvage, selon la Giraffe Conservation Foundation, une baisse de 50% au cours des trois dernières décennies et demie par rapport à l’époque où il y avait environ 36 000 girafes réticulées sauvages vivant sur le continent.

Le nouveau veau rejoint un troupeau en pleine croissance chez Bright’s, à la suite d’un autre bébé girafe né quelques semaines auparavant. Le zoo dit qu’elle « prospère » sous la supervision de sa mère attentionnée et de son personnel humain. Maintenant, elle a juste besoin d’un nom, sur lequel les fans peuvent voter avant que le surnom gagnant ne soit annoncé le jour de la fête du Travail.

Parmi les quatre choix figurent Kipekee, qui signifie « unique » en swahili – un nom approprié pour un bébé extrêmement rare.