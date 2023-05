Une girafe du zoo de Calgary meurt d’une fracture du cou

Des responsables du Wilder Institute/Calgary Zoo ont publié plus d’informations sur la mort d’Emara, une girafe Masaï de 12 ans, plus tôt ce mois-ci.

Lundi matin, le personnel a publié les détails d’une nécropsie complète sur les restes de l’animal et a conclu qu’elle était « morte rapidement » d’une fracture du cou.

Le zoo dit qu’Emara est décédée tôt le matin, avant l’arrivée du personnel.

« Les preuves montrent qu’Emara a attrapé l’un de ses ossicones (cornes) sur un câble entourant l’African Savannah Yard. Cela a probablement conduit à une chute contre la clôture et à la fracture du cou associée », ont déclaré des responsables dans un communiqué.

On pense que l’accident était un incident isolé, mais le zoo dit qu’il est en train d’évaluer la clôture de l’enceinte pour voir si des changements doivent être apportés.

« À 12 ans, Emara était dans la fleur de l’âge et était en excellente santé avant cela, donc son départ inattendu est profondément ressenti par nous tous », a déclaré le Dr Doug Whiteside, directeur associé par intérim de la santé animale. et le bien-être. « La santé et le bien-être de tous les animaux dont nous prenons soin sont notre priorité absolue.

« Des changements de vie majeurs comme celui-ci affectent non seulement notre peuple, mais peuvent également affecter nos résidents animaux. »

Emara est arrivée au Wilder Institute/Calgary Zoo en 2016 en provenance du zoo de San Diego.

L’Association des zoos et aquariums, l’organisme qui régit les opérations du zoo, a été informée de l’incident.

Les girafes restantes du zoo, Nabo et Moshi, se portent bien.