Une girafe de 8 ans meurt au zoo du Grand Vancouver

Le personnel du zoo du Grand Vancouver pleure la mort de la girafe Jenga, âgée de huit ans, qui a été retrouvée morte dans sa grange mercredi.

Le zoo a indiqué dans un communiqué que le mâle de huit ans avait été retrouvé « reposant paisiblement dans sa grange » quelques instants après avoir pris un repas mercredi, mais n’a pas fourni plus de détails.

La Giraffe Conservation Foundation a déclaré que les animaux peuvent vivre jusqu’à environ 25 ans à l’état sauvage et potentiellement plus longtemps en captivité. Cela signifie que Jenga a vécu environ un tiers de son espérance de vie.

CBC News a contacté le zoo – situé à Aldergrove, en Colombie-Britannique – ainsi que la BC SPCA, mais n’a pas encore reçu de réponse.

« Jenga nous a quittés bien trop tôt », a déclaré Menita Prasad, directrice des soins aux animaux du zoo, dans un communiqué.

Une girafe de huit ans est décédée au zoo du Grand Vancouver. Les girafes de Rothschild nouveau-nées Emily, née le 11 août 2024, et Berti, née le 24 juin 2024, se tiennent ensemble lors d’un événement de baptême au zoo Tierpark de Berlin, en Allemagne, le jeudi 22 août 2024. (La Presse Canadienne et Associated Press/Markus Schreiber)

Elle a déclaré que Jenga était connue pour sa personnalité « audacieuse » et « curieuse » et pour son désir d’interagir avec le personnel et son environnement.

« Sa présence a apporté de la joie à notre personnel et à nos visiteurs, et sa perte est profondément ressentie dans toute la communauté du zoo. »

Prasad a déclaré que le zoo attend toujours les résultats de l’autopsie tandis que les autres girafes du zoo « continuent d’afficher un comportement normal et sain ».

Plusieurs jeunes girafes

Le zoo a déjà perdu des jeunes girafes. Deux sont morts en novembre 2011, dont un avait trois ans et un autre en novembre 2012, 12 ans. En juin 2006, une petite girafe née au zoo est décédée au bout de huit jours.

Parmi les autres décès notables de grands animaux au zoo, citons un éléphant de 4 100 kilogrammes, Tina, qui a développé des problèmes de santé en août 2003 alors qu’il était hébergé au zoo. Elle a été transférée au sanctuaire des éléphants du Tennessee pour un meilleur traitement, mais est décédée en juillet 2004.

La même année, deux hippopotames, Gertrude et Harvey, sont morts au zoo du Grand Vancouver à l’âge de 20 ans, soit environ la moitié de leur espérance de vie.

Établissement accrédité

Prasad a déclaré dans le communiqué que le zoo du Grand Vancouver a été récemment inspecté et a reçu le renouvellement de son accréditation des zoos et aquariums accrédités du Canada (CAZA), et qu’il poursuivra sa mission de « sauvegarder l’avenir » des girafes.

CAZA est un organisme de bienfaisance privé qui, selon son site Internet, représente les principaux zoos et aquariums du pays. Les établissements accrédités doivent être « guidés par les normes les plus élevées en matière de sécurité et de soin des animaux, ainsi que par des stratégies et des objectifs éducatifs clairs », selon le site Internet.

Le zoo indique que Jenga est née en 2016 à l’Africa Lion Safari en Ontario et amenée en Colombie-Britannique en 2018.

« Sa perte est profonde, mais elle renforce notre détermination à continuer de plaider pour la protection des girafes à l’état sauvage », a déclaré le zoo.

L’animal appartenait à une sous-espèce originaire du Soudan du Sud, de l’Éthiopie, du Kenya et de l’Ouganda qui n’en comptait plus que 1 671 à l’état sauvage en 2018 en raison de l’empiétement sur son habitat et du braconnage.

Le zoo du Grand Vancouver répertorie deux autres girafes dans l’établissement : Jagar, un mâle de six ans, et Milo, un mâle de quatre ans.