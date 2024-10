Une girafe « bien-aimée » de huit ans décède au zoo du Grand Vancouver – BC News

Chuck Chiang, La Presse Canadienne – 24 octobre 2024 / 12h55 | Histoire : 513617

Le zoo du Grand Vancouver affirme que l’un de ses animaux emblématiques, Jenga la girafe, est mort « beaucoup trop tôt ».

Le zoo indique dans un communiqué que l’homme de huit ans a été retrouvé « reposant paisiblement dans sa grange » quelques instants après avoir pris un repas mercredi.

Menita Prasad, directrice des soins aux animaux au zoo, a déclaré dans le communiqué qu’elle attend les résultats de l’autopsie et que les autres girafes du zoo « continuent d’afficher un comportement normal et sain ».

La Giraffe Conservation Foundation affirme que les animaux peuvent vivre jusqu’à environ 25 ans à l’état sauvage et potentiellement plus longtemps en captivité.

Prasad indique dans le communiqué que le zoo a été récemment inspecté et a reçu le renouvellement de son accréditation des zoos et aquariums accrédités du Canada, et qu’il poursuivra sa mission de « sauvegarder l’avenir » des girafes.

Le communiqué indique que Jenga était connu pour sa personnalité audacieuse et curieuse et qu’il était toujours désireux d’interagir avec le personnel et d’explorer son environnement.

« Sa présence a apporté de la joie à notre personnel et à nos visiteurs, et sa perte est profondément ressentie dans toute la communauté du zoo », indique le communiqué.