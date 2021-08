« Une gifle au visage »: les travailleurs en colère après que le géant des aliments en conserve de la SPC soit devenu la première entreprise australienne à imposer la vaccination

Shepparton Partners Collective (SPC) est devenu jeudi la première entreprise privée du pays à rendre obligatoires les vaccins contre les coronavirus. La société a déclaré que l’ensemble de ses 450 employés sur place devraient être entièrement vaccinés d’ici novembre s’ils souhaitent conserver leur emploi.

Un employé de la SPC, qui ne voulait pas que son nom soit divulgué par crainte d’être licencié, a déclaré à WAToday qu’il était contrarié d’être « à la vapeur » pour obtenir les coups de feu.

« Je n’ai pas d’autre choix que de me faire vacciner maintenant et c’est assez triste parce que je voulais le faire par mes propres moyens, m’asseoir et attendre plus d’informations parce que j’ai vraiment peur », l’homme a avoué.

Son collègue a décrit la décision de vaccination obligatoire comme « une gifle au visage », ajoutant que certains de ses collègues ont déclaré qu’ils songeaient à quitter l’entreprise.

Il était particulièrement en colère contre la façon dont le SPC a décidé d’annoncer la mesure. « Ils sont allés directement aux médias et puis nous avons découvert en même temps que le public », il a dit.

Les hauts dirigeants de la SPC ont accordé plusieurs interviews aux médias locaux tout au long de la journée, affirmant que c’était la variante Delta la plus contagieuse du coronavirus qui les avait poussés à rendre les jabs obligatoires.

Le déménagement était nécessaire « non seulement pour protéger notre personnel, mais pour protéger l’approvisionnement alimentaire du pays », Robert Giles, directeur général de la société, a déclaré à The Age et Sydney Morning Herald. Il a insisté sur le fait que – en raison de son importance – l’industrie alimentaire doit être la prochaine à recevoir les coups après les travailleurs des soins aux personnes âgées et les travailleurs médicaux, à qui le gouvernement a demandé de le faire.

Le président de la SPC, Hussein Rifai, est apparu à l’émission News Breakfast d’ABC, exprimant l’espoir que cette décision deviendrait un « précédent » cela inciterait d’autres entreprises australiennes à exiger également que leurs employés se fassent vacciner.

La SPC est basée à Shepparton, dans le sud-est de l’État de Victoria. La ville d’un peu plus de 51 000 habitants n’a signalé que 53 cas de coronavirus depuis le début de la pandémie. Il n’y a actuellement aucune infection active à Shepparton et ses environs, selon les médias locaux.

L’entreprise a promis que ses travailleurs bénéficieraient de quelques jours de congé payé pour se remettre des effets secondaires possibles de la vaccination.

L’Australian Manufacturing Workers’ Union (AMWU) a confirmé que la SPC n’avait pas correctement consulté ses employés ou le syndicat avant d’introduire des jabs obligatoires.

Le secrétaire national adjoint du syndicat, Jason Hefford, a également déclaré que la date limite de novembre pour que les gens obtiennent les deux clichés était également « irréaliste » et exprimé « inquiétudes concernant les personnes immunodéprimées et ayant des croyances religieuses » cela les empêcherait de prendre le jab.

D’une manière générale, le syndicat n’était pas opposé à la vaccination obligatoire, mais Hefford a déclaré qu’il souhaitait discuter de la situation de manière plus approfondie avec l’entreprise. Les parties ont déjà prévu une réunion pour lundi.

