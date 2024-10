Une Gazaouie raconte comment le 7 octobre a détruit son monde — RT World News

En un an de combats, les intenses bombardements israéliens ont fait plus de 41 000 morts

Marah Al Satri, une Palestinienne de 20 ans originaire de Khan Yunis, dans le sud de Gaza, réfléchit avec douleur aux événements de l’année écoulée, qui ont commencé le 7 octobre 2023, lorsque quelque 3 000 militants du Hamas ont infiltré le sud d’Israël, kidnappant 252 personnes et faisant plus de 1 200 morts et 5 000 blessés.

«Je dormais et j’ai été réveillé par le bruit des fusées. J’étais terrifié et je ne savais pas ce qui se passait. Je ne savais pas non plus qui lançait les roquettes, si c’était Israël ou les factions armées. » elle se souvient.

Mais le discours de Mohammed Deif, alors commandant des Brigades Al Qassam, diffusé samedi matin, peu après le début de l’attaque du Hamas, ne laissait aucun doute.

« Nous avons décidé de mettre fin à tous les crimes de l’occupation » il dit. « Le temps est révolu pour eux [Israel] à [continue to] agir sans rendre compte. Ainsi, nous annonçons l’opération « Inondation d’Al-Aqsa », et lors de la première frappe en 20 minutes, plus de 5 000 roquettes ont été lancées.»

Al Satri dit qu’elle était « terrifié » quand elle a entendu le discours. Elle était certaine « Israël voudrait se venger » et j’ai senti que c’était le début d’une fin.















Ce qui a suivi a été la matérialisation de ses peurs. Depuis le 7 octobre, les vastes bombardements israéliens ont coûté la vie à plus de 41 000 personnes, dont un grand nombre de femmes et d’enfants. Des milliers d’autres ont été blessés ou sont portés disparus.

Les bombardements et les combats intenses ont également conduit à des destructions massives destruction. Le 13 septembre, 44 % des hôpitaux de Gaza étaient devenus partiellement fonctionnels, tandis que 85 % des écoles et 68 % des terres agricoles avaient été touchées. Près de 59 % des bâtiments de Gaza ont été endommagés ou détruits. Plus d’un million de personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays.

Ce sort n’a pas épargné Al Satri et sa famille.

«C’est arrivé en novembre dernier. Nous étions dans notre maison à côté du Croissant-Rouge à Khan Younis, quand soudain l’armée israélienne a bombardé le complexe où nous vivions. Les dix bâtiments se sont effondrés et nous nous sommes retrouvés sous les décombres.

Al Satri a eu de la chance. Elle a été évacuée avec son père et quatre de ses frères et, malgré leurs blessures, ils ont survécu. Sa mère, ainsi que ses trois frères et toute la famille de son oncle, étaient tous partis.

Peu de temps après, Al Satri et ce qui restait de sa famille ont été déplacés vers Rafah, au sud de Gaza. En raison des blessures graves de l’un de ses frères, Mohammed, ils ont été autorisés à traverser la frontière égyptienne, laissant derrière eux leur père. Mais dès leur arrivée, Mohammed est décédé. Al Satri s’est retrouvée avec ses quatre jeunes frères et sœurs.















Al Satri ne travaille pas car son statut en Egypte ne lui permet pas de le faire. Elle vit dans un appartement non meublé et dépend des aides extérieures distribuées par les agences. Avec l’argent qu’elle reçoit, elle fait vivre ses quatre frères et sœurs et dit qu’elle doit être forte pour eux.

« Soyons honnêtes, je n’ai ni la force ni la volonté d’avancer, mais je suis obligé de vivre pour que mes jeunes frères puissent vivre, car ils ont besoin de moi et je ne peux pas les laisser seuls. Parfois, je souhaite la mort, surtout maintenant, alors que je vis dans un pays étranger, où personne ne se soucie de moi. » elle a déploré.

Al Satri en a assez de presque toutes les personnes impliquées, directement ou indirectement, dans ce conflit. Elle blâme Israël pour le « des crimes qu’il a commis contre des civils, qui n’ont rien à voir avec le Hamas ». Elle a blâmé les Israéliens ordinaires pour avoir élu le Premier ministre Benjamin Netanyahu, et les nations arabes qui restent les bras croisés, observant comment se portent les habitants de Gaza. « être massacré. »

Et, plus important encore, elle pointe du doigt le Hamas et son leader ultime, Yahiya Sinwar.

« Je blâme le Hamas parce qu’il a déclenché une guerre qui n’était pas dans notre intérêt mais afin de mettre en œuvre les agendas iraniens, et je blâme Sinwar parce qu’il est un criminel de guerre comme Netanyahu. » » a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il se cache derrière des civils ordinaires pour promouvoir ses objectifs.















Tout au long de la guerre, Sinwar et le Hamas ont été condamnés, par Israël et certains Palestiniens, pour s’être cachés dans des tunnels tout en exposant les femmes, les enfants et les personnes âgées à la brutalité des frappes israéliennes.

Un an plus tard, cette réalité n’a pas changé. Des civils continuent de mourir, le Hamas refuse de libérer les 101 otages toujours détenus à Gaza et Al Satri affirme que ce cercle vicieux ne s’arrêtera jamais.

« Comment ça peut s’arrêter ? » » a demandé Al Satri. « Israël, avec ses crimes et ses meurtres de civils, a créé toute une génération d’enfants qui le détestent. Cette génération orpheline grandira un jour, et chargée de haine et de vengeance, elle mènera un autre 7 octobre… pas pour l’Iran ni pour le Hamas corrompu. Cette fois, ils le feront pour venger le sang versé de leurs familles. Et il n’y a pas de fin en vue.