une gâterie facile et amusante au milieu des bonbons – Kelowna Capital News

Il y a une ironie un peu étrange dans le fait qu’aux alentours d’Halloween, nous avons tendance à rechercher des recettes de sucreries saisonnières, même si nous nous préparons à une avalanche de bonbons. Mes enfants sont bien au-delà de l’âge de tromper ou de traiter, mais cela ne signifie pas que nous ne prévoyons pas un approvisionnement en mini barres chocolatées pour les enfants qui viendront frapper à la porte.

Mais si vous organisez une fête d’Halloween – pour adultes ou enfants – une citrouille en plastique pleine de mini bonbons peut ne pas sembler assez spéciale.

Peut-être avez-vous été chargé d’apporter une friandise à une fête d’école. Peut-être (comme nous) que votre immeuble accueille chaque année une fête d’Halloween pour les enfants. Ou peut-être que même si vous êtes un adulte, vous pensez toujours qu’Halloween est la fête la plus cool de l’année et que vous devez faire un effort supplémentaire !

Les pommes au caramel maison sont étonnamment faciles à préparer et purement joyeuses.

Vous pouvez utiliser les pommes de votre choix, à condition qu’elles soient fermes et croquantes. Les Granny Smith sont un bon choix, l’acidité jouant bien contre le sucré. Honeycrisp et Fuji et Gala, tous de bons choix. Vous voulez un croquant quand vous mordez dedans.

J’aime utiliser des pommes plus petites, car avec le caramel et les enrobages, il se passe beaucoup de choses. Avez-vous vu certains de ces énormes caramels emballés ou d’autres pommes d’amour disponibles pendant la période des fêtes ? Le genre qui peut nourrir une famille de quatre personnes ? Ils sont magnifiques mais euh, disons juste difficile à justifier.

CE QUE LES ENFANTS PEUVENT FAIRE :

Surveillez comme un fou si vous avez des petits; ce caramel fondu est CHAUD, alors ne les laissez pas y toucher.

Les enfants peuvent aider à choisir différentes garnitures (pépites ou jimmies colorés, biscuits écrasés, granola, noix de coco râpée). Et ils peuvent tremper les pommes enrobées dans les garnitures de leur choix.

Un autre extra amusant est de prendre du cuir de fruits et de le couper en formes de vacances festives. Les citrouilles ou les fantômes sont assez indulgents, et vous pouvez ensuite coller ces morceaux fruités directement sur les pommes au caramel pour une touche d’Halloween supplémentaire.

Ou achetez des bonbons comestibles pour les yeux écarquillés et collez-les sur les pommes dès qu’elles sont presque froides.

Mettre les pommes trempées finies dans des moules à cupcakes en papier sur le thème des fêtes ajoute également une touche festive à un régal déjà festif.

Si vous les préparez pour Halloween, penchez-vous sur les garnitures noires et orange.

POMMES AU CARAMEL ENVELOPPÉES

Pour les pommes à emporter, enveloppez-les dans du cellophane transparent, attachez-les avec un morceau de ficelle et un ruban, et partagez-les avec vos voisins. Vous pouvez choisir des couleurs de ruban pour les vacances appropriées ou pour un rassemblement comme une douche qui a un thème de couleur.

CONSERVER LES POMMES AU CARAMEL

Vous pouvez conserver les pommes d’amour au réfrigérateur bien fermées jusqu’à cinq jours. Les pommes peuvent ramollir un peu pendant qu’elles sont assises. Il est préférable de retirer le bâton avant de les ranger, car le bois accélérera le processus de détérioration.

Cette recette se multiplie facilement. Réchauffez simplement le caramel au bain-marie comme indiqué ci-dessous s’il commence à épaissir (voir étape 6).

Donne 6 pommes

6 petites pommes, lavées

1 paquet (14 onces) de caramels, non emballés

2 cuillères à soupe de crème épaisse

6 bâtonnets de popsicle en bois

Pour la décoration (au choix):

Asperge

Biscuits écrasés, tels que des gaufrettes au chocolat ou des biscuits Graham

Granola

Noix concassées

Bonbons écrasés, comme du caramel ou des cannes de bonbon de couleur Halloween

Noix de coco râpée

Bretzels écrasés

1. Tapisser une plaque à pâtisserie de papier parchemin ou ciré. Tournez la tige de chaque pomme et insérez un bâton de popsicle dans le haut, en le collant à mi-hauteur de la pomme pour plus de stabilité.

2. Placer les garnitures désirées dans des bols ou des récipients séparés suffisamment grands pour que les pommes puissent tenir à l’intérieur.

3. Si vous avez un bain-marie, installez-le avec de l’eau au fond. Sinon, prenez une poêle et une casserole plus petite que la largeur de la poêle de quelques centimètres. Placez la casserole dans la poêle et remplissez la poêle avec de l’eau d’environ 1/2 pouce sur les côtés de la casserole nichée à l’intérieur. Placer les caramels et la crème dans la casserole supérieure du bain-marie ou la casserole dans la poêle. Chauffer à feu moyen, en remuant souvent, jusqu’à ce que les caramels soient fondus et lisses.

4. Transférer le caramel fondu sur une surface résistante à la chaleur. Tremper chaque pomme, une à la fois, dans le caramel chaud. Vous pouvez choisir de n’enrober que la moitié inférieure ou de retourner la pomme pour l’enrober tout autour de caramel. Soulevez la pomme et faites-la tournoyer doucement pour permettre à l’excès de caramel de s’égoutter dans la poêle.

5. Trempez la pomme dans les garnitures de votre choix. Vous pouvez utiliser plus d’une garniture pour chaque pomme; soit pencher différents côtés de la pomme enrobée dans différentes garnitures, soit saupoudrer certaines des garnitures sur la pomme, en tenant la pomme au-dessus des garnitures dans leur récipient.

6. Si le caramel commence à se raffermir avant d’avoir trempé toutes les pommes, remettez-le sur le feu avec de l’eau frémissante et remuez fréquemment jusqu’à ce qu’il soit à nouveau liquide. Vous pouvez également le mettre au micro-ondes et le chauffer par tranches de 15 secondes en remuant entre chaque.

7. Placez les pommes décorées sur la plaque à pâtisserie tapissée, transférez le plateau au réfrigérateur et laissez refroidir et prendre pendant au moins 1 heure. Placer dans des moules à cupcakes si désiré.

—Katie Workman, Associated Press

Halloween