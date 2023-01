Une galerie londonienne montrera des photos de McCartney de l’ère Beatlemania

La National Portrait Gallery a annoncé mercredi que l’exposition, intitulée “Eyes of the Storm”, contribuera à marquer la réouverture de la galerie en juin après une rénovation de trois ans.

Le directeur de la galerie, Nicholas Cullinan, a déclaré que McCartney, avait approché la galerie en 2020 en disant qu’il avait redécouvert un lot de photos de la fin de 1963 et du début de 1964 qu’il pensait perdues.

Cullinan a déclaré qu’il s’agissait d’un ensemble “extraordinaire” d’images “d’un moment culturel aussi célèbre et important … prises par quelqu’un qui était vraiment, comme le titre de l’exposition l’indique, dans l’œil du cyclone”.

“Paul McCartney Photographs 1963-64: Eyes of The Storm” ouvre le 28 juin et se termine le 1er octobre.